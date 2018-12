Maestra cumplirá tres años en prisión por violar a estudiante de 14 en Florida

Madre de la víctima asegura que su hijo cambió tras los encuentros sexuales, pero no para bien

La exmaestra Stephanie Peterson, de 27 años, cumplirá tres años en prisión en Florida por haber violado a un estudiante de 14 años.

El juez de distrito Raul Zambrano sentenció este miércoles en la corte del condado Volusia a la mujer, luego de que ésta llegara a un acuerdo de culpabilidad que le garantizaría una condena de menos de 5 años.

La exprofesora de New Smyrna Beach Middle School enfrentaba cargos de acto sexual lascivo con un menor y envío de material electrónico dañino a menores.

Además del tiempo en prisión, Peterson deberá cumplir cinco años de trabajo comunitario y otros cinco de probatoria.

La convicta figurará en la lista de ofensores sexuales por haber mantenido encuentros sexuales con el menor en su auto y en su casa, así como en una garaje entre noviembre de 2017 y enero pasado.

La madre de la víctima había declarado en una audiencia previa que su hijo se ha vuelto más retraído y que, incluso, ha sufrido el acoso de otros alumnos debido a su experiencia.

“Mi hijo se fue”, argumentó, según citada por el New York Post.

“El ya no es el menor divertido, vibrante y de corazón cálido que yo conocía”, testificó. “Ahora el desconfía de la gente nueva que conoce e incluso de viejos amigos. La mayoría del tiempo está molesto…El no puede entender su nueva personalidad, pero no puede hallar su antiguo yo tampoco”.