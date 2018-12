Voluntarios recaban más de $3 millones en 2 días para financiar un muro con México

Un veterano militar creó la colecta en GoFundMe desde Florida

Mientras el mandatario Donald Trump, miembros de su partido republicano y de la oposición demócratas están en un callejón lleno de opiniones encontradas sobre la construcción de un muro fronterizo, la campaña de un voluntario a favor de la construcción logró recabar más de $3 millones de dólares en apenas dos días.

A mediados de esta mañana, la página “We The People Will Fund The Wall” en GoFundMe, titulada en referencia al lenguaje de la Constitución de EEUU, sumaba más $3.5 millones de dólares, donados por casi 60 mil personas. La meta es $1 mil millones de dólares. La imagen muestra a Trump en un montaje gráfico con un muro fronterizo a su espalda.

Brian Kolfage, de 37 años, creó la página de recaudación de fondos. Se trata de un veterano aviador de Florida que perdió sus dos piernas y el brazo derecho mientras luchaba en Irak en 2004, según su biografía en su portal personal, citada por Pix11. Ahora trabaja como orador motivador.

“Como veterano que ha dado tanto, 3 extremidades (de mi cuerpo), me siento profundamente comprometido con esta nación para asegurar que las generaciones futuras tengan todo lo que tenemos hoy”, escribió Kolfage. “Depende de los estadounidenses ayudar y colaborar para poner en marcha este proyecto”.

Kolfage afirma que dice que ha sido llamado por el gobierno de Trump y que tiene “contactos de muy alto nivel que ya están ayudando”.

Mientras, el Senado, controlado por los republicanos, aprobó un proyecto de ley de gasto provisional anoche en un esfuerzo por mantener al gobierno financiado y evitar un cierre parcial al final de la semana.

Ello socavaría gravemente la campaña de Trump por un muro fronterizo y negaría cualquier nuevo financiamiento federal para su prometida valla a lo largo de la frontera entre México y EEUU, informó The Washington Post.

Todavía no se ha evitado un cierre: la medida tendrá que ser aprobada por la Cámara de Representantes y firmada por Trump antes de que pueda entrar en vigencia.

Pero la aprobación de la medida a corto plazo en el Senado da un paso más para evitar el cierre de algunas agencias federales claves, que expirarán a la medianoche de mañana viernes, días antes de Navidad.