Adamari López reaparece y anuncia su regreso a ‘Un Nuevo Día’

Entra y mira lo que dijo

Llegó el fin del susto y del misterio: Adamari López ya tiene fecha de regreso a ‘Un Nuevo Día’… Este próximo 7 de enero del 2019 vuelve la querida boricua a las mañanas de Telemundo.

Luego de estar más de dos meses fuera del programa, cuando debió internarse de urgencia por una afección respiratoria que terminó siendo influenza, Adamari vuelve a mostrarse.

Sí, es que aunque ya la habíamos escuchado, hace unas semanas, en ‘Un Nuevo Día’ cuando le dieron de alta en el hospital, y llamó desde la casa para dar detalles del infierno que había vivido esos días, ahora le puso imagen a su vuelta.

Mucho más delgada, y con un semblante que habla de lo recuperada que está, Adamari dijo: “La espera realmente terminó porque ya tengo fecha para regresar: el día 7 de enero voy a estar compartiendo nuevamente con la familia de ‘Un Nuevo Día’. Gracias a Dios me he podido recuperar muy bien, y todavía me faltan unos díitas más para estar completamente sana, pero estoy lista para regresar, disfrutar las mañanas y compartirlas con cada uno de ustedes, así que los espero el día 7 de enero con muchísimas sorpresas para todos ustedes, con muchísimo cariño. Gracias por sus oraciones, por estar pendiente de mi salud… ¡Los quiero mucho!”.

Recordemos que luego de un viaje a New York, en donde participó de un evento de trabajo, Adamari, quien acababa de salir de una gripe, comenzó a sentirse mal. Aunque regresó al show, a la salida tuvo que ir al hospital donde pasó varias semanas en un estado de salud delicada… Incluso le tocó batallar nuevamente por su vida, cuando uno de sus pulmones colapsó.

Luego de ser diagnosticada con influenza, y comenzar un tratamiento intensivo para sacarla de ese estado, empezó a recuperarse poco a poco, hasta conseguir con éxito estar casi curada.

El día que fue dada de alta, con una voz casi no reconocible, Adamari se comunicó con sus compañeros de ‘Un Nuevo Día’, y les compartió el susto que vivió y aseguró que todos deberíamos estar más atentos a los que nuestro cuerpo nos dice.

Hoy, mucho más recuperada y teniendo más consciencia de la importancia de vivir cada segundo de la vida, está lista para festejar Navidad en familia, recibir el 2019, y regresar a su trabajo.

MIRA CÓMO ANUNCIÓ SU REGRESO:

Loading the player...