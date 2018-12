Hija mayor de “El Chapo” Guzmán batalla contra grave enfermedad

Rosa Isela Guzmán Ortiz quiere mantenerse alejada de los escándalos que rodean a su padre y otros parientes

Rosa Isela Guzmán Ortiz, la hija mayor de Joaquín “El Chapo” Guzmán, atraviesa una etapa delicada por el cáncer de estómago que padece.

Así lo confesó en entrevista con “El Gordo y La Flaca”.

“Estoy perdiendo la batalla y cada vez estoy perdiendo más, pero ahí voy. Ahorita mi salud está muy mal, he bajado mucho de peso, peso 85 libras (38 kilos), lo que no pesaba, voy cada vez más para abajo, ya no quiero comer, ya cuando ya no comes es muy difícil”, describió la joven que reside en California.

Las declaraciones de Guzmán Ortiz surgieron en medio de la controversia iniciada por su hermana Alejandrina Guzmán Salazar que alegó que por estar mal escrito Archivaldo, nombre de pila de Guzmán Loera, en el documento de nacimiento de Rosa Isela, ésta no es hija legítima.

Guzmán Ortiz ha insistido en la validez del parentesco en varias ocasiones; incluso, asegura contar con una prueba de ADN que prueba que “El Chapo”, que enfrenta juicio federal por narcotráfico en Nueva York, es su padre.

Sobre la polémica levantada también por Guzmán Salazar sobre que solo ella tiene la titularidad de la marca “El Chapo” para propósitos de negocios, dijo: “La gente hace las demandas por dinero, por necesidad; yo no tengo necesidad, yo lo único que pido es vida, le pido a Dios, no me interesa a mí el dinero, no me interesa nada”, sostuvo.