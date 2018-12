Arrestan familia hispana por tener ‘zoo’ en su vivienda en El Bronx

Dos hermanos y la esposa de uno de ellos mantenían los animales en un apartamento de NYCHA

Una familia hispana en El Bronx fue arrestada el pasado fin de semana por tener en su apartamento de NYCHA, un pequeño zoológico privado, que incluía un par de tortugas gigantes, una zarigüeya y varias palomas, entre otras especies.

El Departamento de Policía de Nueva York (NYPD), informó que descubrieron a los animales luego de recibir un ‘tip’ en la línea confidencial de llamadas, que los alertó de lo que sucedía en hogar ubicado en el complejo Adams Houses, que es parte de la Autoridad de Vivienda Pública (NYCHA).

La Uniformada identificó a los detenidos como los hermanos Richie y Willie Rodríguez, además de la esposa de Rochie, Yesenia Crisóstomo Díaz.

Entre los animales recuperados habían dos tortugas de más de 80 libras cada una, dentro de un tanque de 200 galones de agua, donde además habían otras pequeñas tortugas.En algunas peceras se encontraron peces de varios tamaños y otros animales, como diferentes especies de aves.

Cada uno de los detenidos recibió multas por mantener a animales prohibidos y cargos de poner en peligro el bienestar de un menor, ya que la hija de Richie, de 6 años, y de quien él tienen la custodia compartida, usualmente visita el apartamento.

Luego de retornar a su vivienda, ubicada en la avenida Westcherter, Richie le contó al New York Post que él no estaba cometiendo ningún delito y que solo era una persona que tenía el pasatiempo de tener animales. “Ese es my ‘hobby’, y cada quien tiene su pasión. Para algunos son las drogas y las mujeres, para mí son mis animales”.