Graban a dos policías argentinos mientras tienen relaciones sexuales en una patrulla

"Bueno, no me vieron robar"

Dos policías de Santa Fe en Argentina son investigados después que apareciera un video en el que tiene relaciones sexuales en una patrulla.

La grabación muestra cuando uno de los agentes toca los genitales del otro y se besan. El video se viralizó en redes sociales de ese país.

“Nosotros no queremos este tipo de actitudes. Esto va a un sumario administrativo, vamos a ir por el máximo que tiene que ver con estas cuestiones”, dijo David Reniero, secretario de Control de las Fuerzas de Seguridad de Santa Fe.

Uno de los policías habló de la grabación, de acuerdo con Aire de Santa Fe.

“Les voy aclarando que dejen de hacer puterío (…) me costó el pase a disponibilidad, pero bueno, no me engancharon robando”, dijo el sujeto.