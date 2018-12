Un baño de arte para los meses de invierno

Algunas de las mejores exhibiciones que ofrece la ciudad durante los primeros días del año

Cuando pasan las fiestas decembrinas y llega enero la ciudad se calma y hasta adormece un poco. Es entonces la época perfecta para disfrutar de la oferta artística que ofrecen los museos y galerías de la ciudad

Estas son algunas de las exhibiciones que se pueden disfrutar en Nueva York este invierno.

Andy Warhol una retrospectiva

No puedes dejar de ver esta exhibición que ofrece tres pisos de las obras de uno de los artistas más emblemáticos de los Estados Unidos y quien siempre tuvo una conversación con el consumismo americano y el estatus de celebridad. Si deseas ver su trabajo, simplemente mira a tu alrededor: Warhol anticipó nuestro panorama de libre mercado, de cortos períodos de atención y compromisos narcisistas en las redes sociales hace mucho tiempo. En el Whitney Museum (99 Gansevoort St, New York, NY 10014), los viernes de 7pm-9:30 pm la entrada es gratis. Cierra el 31 de Marzo 2019.

Marguerite Humeau

Esta muestra es una instalación llamada Birth Canal, la cual revela a una artista cuya obra es un poco como para rascarse la cabeza con dudas y preguntas. Una instalación escultural de abstracción, representación, ciencia y arte. Esta mezcla de barroco con un toque de surrealismo mágico nos trae piezas que se mueven con sensualidad como cortinas en el viento en una casa de campo o en la playa. En el New Museum, jueves en 7pm-9pm paga lo que quieras en la puerta. 235 Bowery NY NY

Sarah Lucas

No es muy conocida aquí en los Estados Unidos pero ella también tiene una exhibición en este mismo museo así que no dejes de ir a verla. Entre esculturas, video y fotografía, su trabajo agresivo toma prerrogativas generalmente reservadas para los hombres, cambiando el guión sobre normas de género y lo que constituye un comportamiento socialmente aceptable para las mujeres. Cierra el 6 de Enero de 2019 y Lucas Cierra el 20 de Enero 2019. El New Museum jueves en 7pm-9pm paga lo que quieras en la puerta. 235 Bowery, NY

De La Croix

Esta exposición representa la primera retrospectiva completa en Norteamérica dedicada a Eugène Delacroix (1798–1863). Uniendo fuerzas con el Museo del Louvre en París, el Metropolitan ofrece unas 150 pinturas, dibujos, grabados y manuscritos de esta figura imponente del arte del siglo XIX. Recuerda que con tu ID de NY no tienes que pagar para entrar al museo sino lo que quieras. Todos los dias! Cierra el 6 de Enero 2019. Metropolitan Museum of Art 1000 5th Ave, New York, NY 10028

Alberto Giacometti

Giacometti fue y siempre será uno de los artistas más increíbles. Esta exposición se centra en un punto en la carrera del artista cuando se convirtió, esencialmente, en un miniaturista, esculpiendo diminutos retratos. El ímpetu para estos diminutos objetos fue el interés constante de Giacometti en cambiar las escalas. No te pierdas esta maravilla de exhibición nunca antes vista y de muy alta calidad. Luxembourg Dayan 64 East 77 st. NY NY Cierra el 18 de Enero 2019. Entrada Gratis.

HIlma af Klint: Pinturas del Futuro

Cuando Hilma af Klint comenzó a crear pinturas radicalmente abstractas en 1906, eran como las pocas cosas que se habían visto antes: audaces, coloridas y libres de cualquier referencia reconocible al mundo físico. Rara vez los exhibió y, convencida de que el mundo aún no estaba listo para entender su trabajo, estipuló que no se mostraría hasta veinte años después de su muerte. Museo Guggenheim, 071 5th Ave, New York, NY 10128. Gratis los Sábados de 5:45-7:45 pm.