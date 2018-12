Omega corre para la disco en Dominicana tras salir de la cárcel

¿De la prisión al fiestón?

El merenguero dominicano Antonio Peter de la Rosa, conocido como Omega, se fue de fiesta poco después de haber sido liberado de la cárcel este jueves.

El artista visitó una discoteca en el sector Bella Vista, del Distrito Nacional.

Allí se reunió con el productor artístico Santiago Matías, mejor conocido como Alofoke.

En Instagram, circula un video del exponente musical con Matías y otros hombres mientras fuman “hookah” en una mesa.

Bajo la cuenta Alofoke Music también se pueden ver varias fotos del encuentro.

Omega cumplía una sentencia de cinco años por agredir a su expareja Sahira Valerio.

La liberación condicional de De la Rosa se da luego de que su defensa presentara una solicitud de hábeas corpus que fue acogida favorablemente por la jueza Marlenny Altagracia Santos de la Rosa, de la Primera Sala Penal de la provincial Santo Domingo.

Con la decisión, el intérprete cumpliría la mitad de su sentencia en prisión, a menos que viole las disposiciones de la jueza, como ocurrió en noviembre de 2016.

“Gracias a Dios y a la justicia”, expresó Omega al salir del tribunal entre los aplausos de algunos seguidores en el exterior del lugar.

Pero, no todos estuvieron de acuerdo con la fallo judicial.

Yeni Berenice, exfiscal del Distrito Nacional, catalogó la decision como no conforme a derecho.

“Una decisión de un juez de ejecución ratificada por una Corte de Apelación no la puede modificar una jueza de primera instancia lo sabe hasta un estudiante de Der-101 y después nos quejamos y nos preguntamos por qué la gran mayoría de los ciudadanos no tienen confianza en la justicia. La libertad de Omega por medio de una habeas corpus no hay forma de justificarla en derecho”, dijo Berenice en Twitter. “Después nos quejamos y nos preguntamos por qué gran mayoría de los ciudadanos no tienen confianza en la justicia”, sostuvo en un mensaje en Twitter.