6 cambios de USCIS en 2018 que impactan a cualquier inmigrante

Varios fueron los ajustes en procesos para "green card" y naturalización

La oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) ha impulsado varios ajustes en sus procesos migratorios este 2018, aunque uno de los más importantes , el de “carga pública”, sigue en revisión y podría ser implementado a principios de 2019.

Los ajustes tuvieron como base las órdenes ejecutivas del presidente Donald Trump, principalmente la de “Comprar estadounidense, contratar a estadounidenses”.

De todos los ajustes a visas de trabajo, estudiantiles, así como a procesos de asignación de Residencia Legal Permanente, los siguientes serían seis cambios clave.

1. La nueva ‘política de deportación’.- El 19 de noviembre, USCIS comenzó la emisión de Notificaciones para Aparecer (NTA) ante las cortes migratorias, para las personas cuyas solicitudes se deniegan en las siguientes categorías: (i) solicitudes de refugio/asilo dentro de los Estados Unidos; (ii) Visas T para víctimas de trata de personas; (iii) U visas para víctimas de delitos y sus familiares; (iv) Amerasia, viuda; (v) auto-peticiones bajo el Acta de Violencia contra la Mujer y peticiones especiales de Inmigrantes Juveniles; y (vi) el ajuste de las solicitudes de estado relacionadas con las peticiones anteriores.

2. Negaciones estatutarias.- Los oficiales de USCIS negarán las peticiones de inmigrantes o de portadores de “green card” y/o nuevos ciudadanos que patrocinen a otras personas para beneficios de permanencia legal que presentaron aplicaciones inviables. Esto también contempla peticiones para programas ya terminados. Lo importante de esta determinación es que los oficiales no tendrán que emitir una solicitud para complementar la información del inmigrante o su patrocinado. Esto incluye: solicitudes de exención que requieren una muestra de dificultades extremas para un pariente calificado… y no hay evidencia de ningún familiar calificado; además de peticiones de visa basadas en la familia presentadas para miembros de la familia en categorías que no están autorizadas por el enunciado.

3. Negaciones basadas en la falta de evidencia inicial suficiente.- Este punto es clave, ya que puede impactar a miles de inmigrantes, sobre todo aquellos que no tienen un abogado que revise a detalle sus casos. “Si no se envía toda la evidencia inicial requerida con la solicitud de beneficios, USCIS a su discreción puede denegar (el beneficio)”, pero el aspecto a destacar es que, nuevamente, no tendrá que avisar a quien aplica sobre la cumplimentación de su caso. Esto incluye: solicitudes de exención presentadas con poca o ninguna evidencia de respaldo; casos en los que las reglamentaciones, el estatuto o las instrucciones de formulario requieren la presentación de un documento oficial u otra forma o evidencia que establezca la elegibilidad en el momento de la presentación.

4.- La regla de tres años para la naturalización.- USCIS emitió una nueva regla para los inmigrantes casados con ciudadanos estadounidenses, ya que ahora exigirá que demuestran residencia común durante al menos tres años. “En general, todos los solicitantes de naturalización que presenten un matrimonio con un ciudadano de los EEUU deben continuar siendo el cónyuge de esa persona”, indica la autoridad en su reglamento actualizado el 16 de octubre. La regla aplica desde el momento de presentar la solicitud de naturalización hasta que el solicitante tome el Juramento de Lealtad.

5. Entrevistas para retirar condicionantes de “green card”.- La dependiencia emitió nuevas guías sobre cuándo considerar una exención al requisito de entrevista para portadores de “green card” que aplican con el Formulario I-751 o Petición para Cancelar las Condiciones en la Residencia. Los oficiales comenzó a aplicar los nuevos criterios a partir del 10 de diciembre. “Por lo general, los oficiales de USCIS deben entrevistar a un residente permanente condicional, que es el principal peticionario de un Formulario I-751, a menos que se le exima de la entrevista”, indicó la autoridad en un comunicado. “Esta guía explica que los oficiales pueden considerar la exención de entrevista”.

6. Condicionante para recuperar certificado de naturalización.- Como parte de sus esfuerzos para unificar sus base de datos biométricos de todos los inmigrantes, USCIS impuso un nuevo candado a quienes soliciten la renovación de su documento de naturalización. “USCIS está implementando este proceso a medida que la agencia trabaja para la transición de las operaciones a un entorno completamente electrónico”, justificó a agencia del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). El proceso, que puede realizarse a través de internet, ahora supondrá acudir a un Centro de Apoyo de Solicitudes (ASC, en inglés) para que el o la interesada realice nuevas pruebas biométricas: fotos, firma y huellas digitales.