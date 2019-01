Inhala cocaína en la tumba de Pablo Escobar y desata cacería en su contra

Stephen Semmens ha recibido hasta amenazas de muerte

Un turista británico de 35 años está viviendo un calvario luego de que hace unos meses publicara un video en el que aparece inhalando cocaína en la tumba de Pablo Escobar.

El hombre, identificado como Stephen Semmens declaró al Daily Mail que quería “mostrar su respeto” y rendir homenaje a la memoria del famoso narcotraficante, y pidió a alguien que pasaba por ahí que lo grabara.

En el clip que circula en las redes, se ve claramente a Semmens hincado junto a los restos de Escobar vistiendo “shorts” y camiseta, mientras prepara y posteriormente inhala una línea de cocaína.

Luego de que este se volviera viral, el británico, quien llevaba varios meses viviendo en Colombia junto a su familia, comenzó a recibir mensajes en los que lo agredían verbalmente por haber ofendido la memoria de Escobar.

De hecho, confesó que tuvo que pasar algunos días escondido en su casa, hasta que la policía colombiana lo encontró y lo expulsó, además de que las autoridades le advirtieron que tiene prohibida la entrada al país por varios meses.

“[Ahora] la gente me envía amenazas de muerte en Facebook, dicen que si me encuentran me van a desollar”, aseguró Stephen al diario.

El hombre también dijo que quiere ofrecer una disculpa sincera a todo el pueblo de Colombia y espera que algún día le perdonen sus acciones y le permitan regresar, pues por el momento está apartado de su pareja y de sus hijos, a quienes desea volver a ver.

(Por: Telemundo)