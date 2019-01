Trabajos de mejoras en estación 168 del tren 1 tomarán un año

La plataforma es un punto crucial de transferencia en esa área del Alto Manhattan

NUEVA YORK.- Varias mejoras substanciales en la estación de la calle 168 del Tren 1 en el Alto Manhattan fueron anunciadas este jueves por funcionarios elegidos encabezados por el concejal Ydanis Rodríguez, el presidente de la presidente de la Autoridad de Tránsito de Nueva York, Andy Byford, la presidenta del condado de Manhattan, Gale Brewer y el asambleísta Al Taylor.

El anuncio da respuesta a una petición de los residentes que venían reclamando se modernice y reemplacen los ascensores de la referida estación. Los trabajos comenzarán este sábado 5 de enero y continuará por aproximadamente un año.

“Estamos aquí para asegurarnos de que todos los pasajeros que usan la línea 1 de tren en la estación de la calle 168 estén al tanto de los cambios que se avecinan. A partir del sábado 5 de enero, el tren 1 pasará por alto la estación de la calle 168 mientras se instalan ascensores nuevos. El trabajo se completará a principios de 2020”, dijo el concejal Rodríguez, que preside el Comité de Transporte.

Durante este periodo, el tren 1 no parará en la estación de la calle 168 en ambas direcciones hasta que se completen los nuevos ascensores automáticos. Parte de la información anunciada por los funcionarios incluía recordarle al público que la estación permanecerá abierta para las líneas de A / C y que el elevador de A / C permanecerá en funcionamiento durante el período de construcción.

Según los datos de MTA, en promedio, aproximadamente 26,000 pasajeros utilizan esta estación cada semana.

Tanto el concejal Rodríguez, la presidenta del condado de Manhattan como el ejecutivo de la Autoridad de Tránsito se comprometieron a completar este proyecto a tiempo y de manera eficiente, y que la interrupción del servicio se aborde mediante un mayor servicio de autobuses entre las estaciones cercanas.

“Esta estación es un punto de transferencia importante entre líneas y un punto crucial de acceso hacia y desde esta parte de Washington Heights, por lo que todos debemos correr la voz y tomar medidas para mantener al vecindario en movimiento”, destacó la presidenta del condado de Manhattan, Gale A. Brewer.

Entre tanto, la MTA dispuso agentes para que asistan al público durante la hora pico esta y la próxima semana, para responder preguntas y guiar a los pasajeros a sus mejores opciones de tránsito.

Se informó que habrá transferencia gratuita fuera del sistema con MetroCards en las estaciones de tren de las calles 207 y 215 del tren 1 y en la estación de la calle 207 del tren A, junto con las conexiones de servicio de autobús M5. El público podrá encontrar más información visitando el sitio web de MTA.

Funcionarios de la ciudad de Nueva York durante el anuncio de los trabajos en la estación 168 del tren 1. CORTESIA