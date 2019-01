Universitarios: La gran deuda

A diferencia de EEUU, en algunos países europeos la educación superior es gratis

¿Qué hacer si la educación universitaria cuesta tanto en los Estados Unidos que no puedes solventarla? ¿Estarías dispuesto a empeñar tu futuro ingreso incurriendo en préstamos universitarios? ¿Buscarías programas de becas o una subvención como la Pell Grant? ¿Trabajarías y estudiarías al mismo tiempo? Todos los escenarios citados son posibilidades a considerar cuando la realidad excluye una alternativa más simple: una educación superior gratuita.

A diferencia de los Estados Unidos, en muchos países europeos la educación post-secundaria es gratis. Las universidades públicas cobran nada o casi nada en Bélgica, Chipre, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Letonia, Lituania, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa, Rumanía, Suecia, Suiza y Turquía.

Desde luego, para poder inscribirse hay que vivir allí, lo que implica una inversión en alimentos y vivienda. Por ejemplo, una universidad del prestigio de Harvard, cobra unos 69 mil dólares el semestre, lo que incluye $16,000 de habitación y comida. Otras entidades más jóvenes y menos reputadas, cuestan unos 7,500 por semestre. En ambos casos, el costo puede llegar a ser exorbitante para algunas familias de la clase trabajadora.

De acuerdo con Forbes, existen hoy día cerca de 44 millones de estudiantes endeudados hasta las narices. Se estima que el monto total de la deuda es de 1.5 trillones de dólares. Un trillón es mil veces un billón. Es decir: 1,000,000,000,000. Esos doce ceros después del uno son -casi- un simbolismo de los años que le toma a un joven profesional saldar su deuda universitaria. Porque, en efecto, un recién graduado puede tomarse hasta más de una década para pagar poco a poco sus préstamos y los intereses que se amontonan sobre ellos; con la excepción de aquellos estudiantes de bajos recursos, quienes, luego de llenar la Free Application for Federal Student Aid (FAFSA), obtuvieron un Pell Grant. Para el resto, pagar es mandatorio. Una gran corporación puede declararse en bancarrota y no saldar sus obligaciones, pero la gente común y corriente carece de protecciones legislativas para evitar pagar un préstamo adquirido a fin de alcanzar una carrera. Si se trata de este tipo de deudas, no hay perdón.

No obstante, existen algunas provisiones, como tomar un empleo en ciertas divisiones gubernamentales donde persiste una escasez de personal capacitado. A fin de estimular la entrada de más talento, el tío Sam perdona o reduce los préstamos universitarios, siempre y cuando se le dedique un número X de años, según la función de la rama.

Si no eres lo suficientemente pobre para recibir una subvención como la Pell o no te apetece la alternativa de asumir una deuda colosal y/o de ir a trabajar en ciertas áreas para el señor de sombrero y barbita, ahora posees el regalo de una información valiosa: puedes contemplar adquirir tu título fuera de los Estados Unidos.