Impulsan desde NY leyes para reducir las muertes maternas

La senadora federal por Nueva York, Kirsten Gillibrand, presentó una propuesta para proteger a las mujeres y sus bebés durante el parto, principalmente las madres de las minorías

Las muertes de mujeres por complicaciones antes, durante y después del parto van en aumento en todo Estados Unidos, incluyendo Nueva York. Así lo reveló este fin de semana la senadora federal por este estado, Kirsten Gillibrand (D-NY), quien está impulsando una legislación que ayudaría a evitar que las mujeres embarazadas sufran problemas médicos.

Según reveló Gillibrand, EEUU tienen más muertes relacionadas con el embarazo que cualquier otro país desarrollado en el mundo, particularmente entre las mujeres afroamericanas. Según reportes presentados por la senadora neoyorquina, se estima que cada año hay al menos 50,000 mujeres que experimentan una complicación durante el parto y, de acuerdo a los datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), un 60% de estas muertes y complicaciones se pueden prevenir.

Cuando se trata específicamente de Nueva York, los datos presentados por Gillibrand muestran que durante la última década, este estado ha experimentado un aumento del 60% en la mortalidad materna. Mientras que en la Gran Manzana, según el Departamento de Salud del Estado de Nueva York, la tasa de muertes maternas aumentó de 18.7 por 100,000 nacidos vivos en 2007 a 31 por 100,000 nacidos vivos en 2015.

“Nuestro país tiene la tasa de mortalidad materna más alta en el mundo industrializado, y esta crisis está afectando de manera desproporcionada a las mujeres negras, especialmente en Nueva York”, dijo Gillibrand.

“Así de absurdo y peligroso es que millones de mujeres no tomen las medidas más básicas cuando dan a luz, y es una de las razones por las que nuestra tasa de mortalidad materna es tan alta en este país”, dijo la senadora.

Gillibrand se refirió específicamente a las disparidades raciales en las muertes maternas que, según denunció también son muy evidentes, particularmente en la ciudad de Nueva York, donde tiene lugar más de la mitad de todos los nacimientos en el estado.

De acuerdo con un estudio de 2018, se estima que las mujeres negras tienen hasta 12 veces más probabilidades de morir durante el embarazo y el parto que las mujeres blancas, y tienen tres veces más probabilidades de sufrir complicaciones potencialmente mortales.

Para evitar esto, la senadora neoyorquina presentó su apoyo, junto con activistas y representantes de organizaciones, madres y profesionales médicos, al proyecto federal conocido como ‘Ley de Modernización de los Estándares de Medicina Obstétrica‘ (MOMS), una legislación que ayudaría a evitar que las mujeres sufran problemas médicos.

“Es dolorosamente claro que no estamos haciendo lo suficiente para proteger a las mujeres y sus bebés, y no lo estamos haciendo lo suficiente para terminar con el racismo institucional en nuestro sistema de salud. El Congreso necesita resolver este problema con urgencia, y por eso me enorgullece presentar la Ley MOMS”, declaró Gillibrand.

“Este proyecto de ley tomaría medidas importantes para reducir nuestra alta tasa de mortalidad materna, e insto a todos mis colegas a que se unan a mí en la lucha para convertirla en ley”, urgió la senadora, quien es madre de dos hijos.

La Ley MOMS ayudaría a reducir las muertes y complicaciones maternas en los Estados Unidos al proporcionar fondos federales a los estados y hospitales para desarrollar e implementar las mejores prácticas estandarizadas de seguridad materna, junto con el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), para prevenir y responder a complicaciones derivadas del parto.

Lo que establece la ley MOMS:

Promovería y actualizaría las normas de seguridad materna y las mejores prácticas para los hospitales: ampliaría el Programa de la Alianza para la Innovación en Salud Materna (AIM) en el HHS para desarrollar nuevas, mejores y actualizadas prácticas estandarizadas de seguridad materna y para proporcionar asistencia técnica a los estados y hospitales. Implementaría voluntariamente dichos estándares para prevenir la mortalidad y morbilidad materna.

(AIM) en el HHS para desarrollar nuevas, mejores y actualizadas prácticas estandarizadas de seguridad materna y para proporcionar asistencia técnica a los estados y hospitales. Implementaría voluntariamente dichos estándares para prevenir la mortalidad y morbilidad materna. Crearía un programa de subvenciones para ayudar a los estados y hospitales a implementar las mejores prácticas estandarizadas de seguridad materna desarrolladas por AIM: la subvención se usaría para desarrollar, comprar los suministros necesarios y llevar a cabo la capacitación de personal para implementar plenamente las nuevas y mejores prácticas para prevenir la muerte materna y complicaciones. La financiación se priorizaría para los hospitales que atienden a poblaciones rurales, de bajos ingresos y en riesgo.

Mejoraría el Sistema de Vigilancia de la Mortalidad en el Embarazo de los CDC para incluir informes de las investigaciones del Comité de Revisión de la Mortalidad Materna (MMRC) de muertes relacionadas con el embarazo y asociadas con el embarazo.

de los CDC para incluir informes de las investigaciones del (MMRC) de muertes relacionadas con el embarazo y asociadas con el embarazo. Dirigiría a los CDC para proporcionar asistencia técnica a los MMRC estatales para revisar las complicaciones relacionadas con el embarazo y las relacionadas con el parto.

Gillibrand ya había presentado la Ley MOMS en agosto pasado pero la misma quedó estancada en el Senado. Pero la senadora neoyorquina la volvió a presentar durante el reciente comienzo de las nuevas sesiones en el Congreso.

La legislación de Gillibrand está respaldada por las organizaciones Moms Rising, Black Mamas Matter Alliance, el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos, la Asociación de Programas de Salud Materna e Infantil, National Birth Equity Collaborative y Every Mother Counts.