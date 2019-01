El Parlamento británico rechaza el acuerdo del Brexit

El partido laborista en la oposición presenta una moción de censura sobre el Gobierno de Theresa May

El Parlamento del Reino Unido votó el martes en contra del acuerdo sobre el “brexit” que presentó la primera ministra británica, la conservadora Theresa May, con la Unión Europea (UE). Es algo que abre una etapa de incertidumbre sobre la salida de este país del bloque de la Unión como se aprobó en referéndum por sus ciudadanos.

Por 432 votos en contra y 202 a favor, la Cámara de los Comunes rechazó el pacto presentado por May.

Inmediatamente después de verificar la derrota el líder del Partido Laborista, Jeremy Corbyn, interpuso una moción de censura. El político señaló que después de dos años de negociaciones el veredicto de hoy era “totalmente decisivo” y aseguró que la prioridad de la “premier” este tiempo ha sido “únicamente el Partido Conservador”.

La Primera Ministra confirmó que mañana se debatirá y votará esa moción de censura, que podría desembocar, en última instancia, en unas elecciones generales anticipadas en el Reino Unido.

Antes de la histórica votación May apeló, sin éxito, a la responsabilidad de los diputados en la votación del acuerdo que calificó como “la más importante que jamás votarán” los actuales miembros del Parlamento británico.

En su alegato final antes de que los diputados se pronunciaran sobre el pacto, la premier conservadora aseguró que la decisión “definirá el futuro del país y de las próximas generaciones durante décadas”. El acuerdo con la UE fue presentado como la única alternativa posible para que el Reino Unido abandone el bloque comunitario de manera beneficiosa.

May dijo hoy que buscará dialogar con el resto de formaciones en busca de alternativas a su acuerdo del “brexit” con la UE, si supera la moción de censura que ha presentado contra su Gobierno el Partido Laborista.

“Está claro que la Cámara (de los Comunes) no apoya este acuerdo, pero el voto de esta noche no nos dice nada sobre lo que sí respalda”, esgrimió May.