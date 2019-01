Gerente muere atropellado por conductor huyendo para no pagar gasolina en Long Island

Intentó detenerlo, pero el cliente aceleró el vehículo, llevándoselo por delante

Cemal Dagdieviren, gerente de una estación de servicio en Long Island, murió tras ser arrollado ayer por un cliente que huyó para no pagar la gasolina que había puesto en su camioneta.

La policía de Long Island está tras la búsqueda del conductor, cuya acción fue captada por las cámaras de seguridad. La víctima de 59 años fue arrollada cuando quiso evitar que el cliente huyera sin pagar los $22 dólares de la gasolina que había cargado, según el Departamento de Policía del Condado de Nassau.

El crimen sucedió en la estación de servicio Pit Stop en Grand Avenue, en la zona sur de Hempstead, reportó Pix11.

La camioneta negra GMC S-U-V modelo años 90’s entró en la gasolinera poco antes de las 7:30 a.m. del lunes. El sospechoso estaba actuando de manera extraña, por lo que sólo le bombearon $22 dólares de combustible, dijo la policía. A pesar de que había mostrado un billete de $50 dólares, luego dijo que no tenía dinero e intentó pagar con una tarjeta de crédito falsa. Cuando eso no funcionó, trató de huir.

Dagdieviren intentó detenerlo, pero el sospechoso aceleró el vehículo, matándolo. La víctima estaba casado y tenía dos hijos.

El vehículo no poseía matrícula ni registro, dijo la policía. Tenía daños en la parte delantera y el faro del lado del conductor no funcionaba.

La policía describió al sospechoso como un hombre afroamericano de más de 6 pies de altura, constitución delgada y pelo con trenzas largas. El vehículo fue visto por última vez yendo hacia el sur en Grand Avenue.

Quien posea información debe llamar a 1-800-244-TIPS (8477). Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.