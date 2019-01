Autopsia revela nueva causa de muerte de Senador estatal José Peralta

Fue víctima de complicaciones derivadas de la leucemia, según el reporte forense

Aunque al principio se informó que el senador estatal por Queens, José Peralta, había muerto por un repentino “shock séptico” en noviembre, la autopsia acaba de revelar que fue víctima de complicaciones derivadas de la leucemia.

En particular fue un caso una leucemia promielocítica aguda, uno de los tipos de leucemia más curables si se detecta a tiempo, informó NY1 Noticias.

Se trata de un cáncer que afecta “la médula ósea y la sangre”, según la Sociedad de Leucemia y Linfoma. La causa original de la muerte no necesariamente contradice el nuevo reporte, pues el shock séptico “fue una complicación directamente relacionada con el hecho de que tenía cáncer”, dijo una fuente no identificada citada por New York Post, quien señaló que probablemente hubo otras complicaciones que contribuyeron a la muerte inesperada del senador.

Peralta, el primer miembro del origen dominicano del Senado estatal, falleció el pasado 21 de noviembre, días después de cumplir 47 años.

El senador, quien representó por 8 años a un distrito de Queens que incluía a Corona, Elmhurst, Jackson Heights y Woodside, se había quejado de presión en su cabeza, falta de aliento y fiebre el día anterior.

Peralta inició su carrera política en 2002, cuando fue elegido para la Asamblea Estatal por el distrito 39. Desde 2010 fue Senador estatal, pero en septiembre perdió su opción de reelección contra Jessica Ramos, en las primarias demócratas.

También fue miembro de la Conferencia Demócrata Independiente, un grupo disidente del partido azul que se unió a los republicanos en Albany.