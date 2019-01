Un viaje inolvidable

Tuve el privilegio de visitar Ecuador y las Islas Galápagos recientemente. ¡Una increíble parte de este planeta!

Los Andes son impresionantes y estar en Ecuador, el centro del mundo, también. Todas las lecciones que les enseñé a mis alumnos sobre la gravedad y el movimiento de los océanos de la Tierra me fueron hechos muy reales cuando los vi durante mi visita. En el centro de la tierra, en Ecuador, allí no hay una atracción fuerte de la gravedad, y por eso uno no podía caminar en una línea recta y sin embargo, un huevo puede ser equilibrado en la cabeza de un clavo. ¡Mi esposo lo hizo!

En las Islas Galápagos pudimos ver maravillosos animales en su hábitat natural. Vimos lobos de mar bebés acercarse a nosotros sin miedo y me dejó sin palabras. Vimos tortugas enormes en las olas del mar. Iguanas de todos colores: rojo, negro, verde, y amarillo. Las aves llamadas Boobies tenían pies azules y otros tenían pies rojos. Pero lo que más me asombró fue caminar en terrenos cubiertos de lava y todavía ver plantas creciendo de una costra negra. La vida es tan fuerte que se levanta de las grietas de una roca.

La gente de Ecuador y las Islas Galápagos fue amable, acogedora, generosa y orgullosa. Tienen mucho de que estar orgullosos porque su tierra es una verdadera maravilla. Me siento honrada de haber podido visitarlos.

-La Dra. Vasthi Acosta es la directora de Amber Charter School

