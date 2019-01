Del “reality TV” a la televisión a la carta

Lou Pizarro, quien conoció la fama y la producción con un show sobre su vida como reposeedor de autos ha creado Mundoflix, un servicio de películas en Internet que aspira a ser un canal multinacional latino.

En el año 2004 una reportera de Telemundo llamó a Lou Pizarro para hacer un reportaje sobre un día de su trabajo. Este descendiente de puertorriqueños, afincado en el Valle de San Fernando, California, era reposeedor de autos. Aquella historia en la televisión cambió el rumbo profesional de este hombre que recuperaba la posesión de carros de deudores morosos.

Animado por el impacto del programa, Pizarro se metió de lleno primero en el mundo de la producción de shows de televisión, películas y desde hace dos años y medio Mundoflix, un canal de películas y televisión hispana en internet.

“La gente me empezó a reconocer por la calle”, dice Pizarro, y eso le dió la idea de poner en marcha un show sobre su trabajo diario.

Este hombre que dice que creció fascinado con las aventuras del “A-Team” en la televisión le dio este tono al “reality show”. “Los primeros están basados en mi empresa, que es familiar. Mi hija, mi hermana, mi cuñado, mis trabajadores. Así fue como empezamos con el A Team como inspiración”.

Pizarro tenía una cámara pequeña con la que grababa su trabajo “por si había una pelea, disparos y porque si venía la policía pudiéramos presentar pruebas”. Con ello y con la ayuda de dos personas de su misma iglesia que estaban aprendiendo producción de cine dio los primeros pasos de un show “Operación Repo”. Lo presentó a Telemundo y los ratings empezaron a subir por encima de muchas de las telenovelas.

La cadena de televisión especializada en realities, True TV pidió que hiciera el mismo programa basado en hechos reales pero ficcionado en inglés y ahora los cientos de episodios que grabó y con los que empezó a aprender de producción visual siguen sindicados.

“Ahora yo personalmente estoy dirigiendo películas y producciones pero todo esto que hacemos me dió que pensar en cómo ayudar a los productores que tienen contenido que no pueden vender y cómo la gente latina de todo el mundo podría ver la televisión de su propio país”, explica Pizarro. Él mismo ha sido productor de más de una docena de películas y shows entre ellas Amores de Peso, Better Criminal o Fugitivos de la Ley.

Esa inquietud es lo que le movió a poner en marcha Mundoflix, el servicio de streaming para el que se alió con socios como Manolo Travieso, hijo de los actores Lilian Hurst y Hector Travieso.

“Ahora mismo es un paquete de suscripción”, explica Travieso de los primeros pasos de Mundoflix. La empresa se ha dado a conocer más en California y por una suscripción de $5.99 permite ver películas y shows de televisión.

“Tenemos como modelo Direct TV Now, Sling o Hulu“, explica Travieso que aclara que el servicio aún está en “su infancia” y el objetivo es que haya producción propia, producción comprada y una programación directa con la televisión de cada país latino para que esté donde esté la audiencia pueda ver la televisión local de su país. Si hay un peruano en Rusia que quiera ver la programación de su país, incluidos los noticieros, pueda hacerlo con este servicio

La idea es, además, que al aumentar las audiencias se anime la producción local de muchos países al ampliar la posibilidad de mostrar este trabajo. Pizarro explica que están negociando con televisiones de muchos países y productoras para mostrar shows y películas. Además ellos mismos están produciendo nuevos shows.

“Queremos también ayudar con la nostalgia”, señala Travieso. “Hay novelas que se hicieron en los ochenta y que tuvieron mucho público que estaría interesado en volverlas a ver, lo clásico se puede mostrar siempre por este canal”.

La inversión inicial de este canal para el que trabajan en este momento 12 personas fue de $250,000 que salieron de la chequera de Pizarro.

“Al principio es autofinanciación”, explica Travieso. “Cuando yo entré Lou me dijo que quería mantener el proyecto en sus manos, y muy correctamente porque cuando entra mucha gente en el accionariado pueden cambiarlo todo. Él quiere ser muy cauteloso con este proyecto y hablar con muchas personas para que sea su idea la que salga adelante”, añade. Pizarro y sus actuales socios son muy conscientes de que cuando entra el dinero de inversionistas que quieren un rápido retorno de su capital las ideas de negocio se modifican rápidamente para alcanzar este objetivo aunque se desvíe de la dirección que el fundador del proyecto tenía en mente.

Y lo que Pizarro tiene en mente lo describe su socio en apenas dos frases. “En cinco años queremos ser el canal de todos los latinos, al que entran para ver televisión hecha en español en todo el mundo. Queremos ser un punto de encuentro para poder devolver a los latinos a su cultura estén donde estén y que esta crezca”, explica Travieso.

El socio de Pizarro explica que el proyecto no solo contiene ánimo de lucro sino que es “de corazón”. “Vemos muchas cosas de otras culturas y también tenemos que hacer un espacio a lo nuestro”, dice Travieso.

Según su fundador, Mundoflix ya tiene 10,000 abonados y se están dando a conocer con campañas de publicidad en California. Además están concediendo premios a actores, directores y productores relevantes para la cadena. El proyecto según Pizarro y Travieso es entrar en ganancias este mismo año 2019 y una de las cosas que les da tranquilidad es que operan sin deuda.

“No debemos nada”, dice el televisivo ex reposeedor de autos. “Para nosotros es muy importante no tener deuda”.