Video de interrogatorio de “Guacho”, líder de sicarios que “El Chapo” mandó matar

La guerra entre los Beltrán Leyva y el Cártel de Sinaloa derivó en varios enfrentamientos entre sicarios

Cuando se desató la guerra entre los Beltrán Leyva y Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, el presunto líder del Cártel de Sinaloa mandó matar a los líderes de sicarios de sus enemigos.

En un video presentado por fiscales federales en la corte de Brooklyn, que apareció en internet en 2008 –y ahora integrado como prueba en el juicio contra el mexicano–, se muestra a un sujeto apodado el “Guacho”, quien fue su secretario particular de Guzmán Loera, durante un interrogatorio luego de que fue secuestrado en medio de la guerra en los narcotraficantes.

Dámaso López Núnez, alias el “Lic” o “Licenciado”, confirmó que el video es parte de la guerra entre los Beltrán Leyva y el Cártel de Sinaloa, iniciada luego de que los primeros acusaran a “El Chapo” y a sus socios de entregar a Alfredo “el Mochomo” Beltrán Leyva a la Policía Federal.

A pesar de la negativa de Guzmán Loera, los nuevos enemigos estaban convencidos de la traición, por lo que empezaron a atacar a gente del Cártel de Sinaloa, entonces “El Chapo” pidió asesinar a los sicarios, incluido a el “Guacho”, ubicado como Israel Rincón Martínez.

López Núñez reconoció que el hombre fue llevado a uno de sus ranchos, “Las Cañitas”, donde fue golpeado y esposado en una bodega, interrogado por un sujeto ubicado como “Javi”.

En el video, “Guacho” da pormenores de la traición que acusaron los Beltrán Leyva y afirmó que fue obligado a declarar su lealtad.

“Cuando agarraron a Alfredo, a los días que lo agarraron hicieron una junta ahí, ¿verdad?… Alfredo, Salgado, Pedrito, todos hicieron la junta… todos menos y yo fui pa’ allá, me mandaraon a hablar y fui, y les dije… les dije que de qué se trataba ya me dijeron ‘véngase para aca’, me dijo un pariente de Palomo. ‘Vente’, dijo. ‘Te voy a explicar el acuerdo ahorita'”, cuenta “Guacho” en el video donde se le ve ensangretado.

Entonces dijo que un tal Salgado le preguntó que con quién estaba y él dijo que con “los Señores”, en referencia a los Beltrán Leyva. “¿Con quién voy a estar?”, afirma que respondió. Siguió siendo presionado.

Afirmó que les dijo que respetaba mucho a “El Chapo”, pero que estaba con Alfredo también. Entonces dijo que le pasaron una llamada de Arturo quien lanzó el cuestionamiento: “‘¿Usted con quién está chavalón?’ Estoy con el Señor (Alfredo) y con el Chapo”, afirma que respondió, por lo que recibió una advertencia: “No, no, aquí nadie va a estar aquí con ‘La Prima’ (así se referían a Guzmán Loera), usted va a estar con mi hermano o no va a estar con mi hermano y a la verga”.

A los pocos días del cuestionamiento por parte del Cártel de Sinaloa, “Guacho” apareció muerto.

