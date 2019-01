La carta de amor que “El Chapo” mandó a la “Chapodiputada” desde la cárcel

Guzman Loera escribió la misiva de su puño y letra, según prueba de Corte Federal

Los fiscales federales que lideran el juicio contra Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera han presentado varias pruebas para sustentar la forma en que operaba como líder del Cártel de Sinaloa, incluida una carta que envió a su examante Lucero Guadalupe Sánchez López, mejor conocida como la “Chapodiputada”.

La mujer terminó su testimonio esta semana en la Corte Federal de Brooklyn, donde fue cuestionda por el ayudante del fiscal Anthony Nardozzi, quien mostró una carta que Guzmán Loera le envió a ella desde el penal, donde se reconfirma su relación, el narcotraficante deja entrever que en aquel entonces, en 2014, ella espera un hijo suyo; además de pedirle contactar al “Licenciado”, Dámaso López Nuñez, también conocido como el “Lic” y entonces uno de sus principales socios.

“Recibí cartas desde la cárcel”, dijo Sánchez López cuando Nardozzi hizo la pregunta expresa. “Envió tarjetas con arreglos florales”, agregó ella. El ayudante del fiscal quiso ahondar en el contenido y que ella confirmara que la letra de la carta sin fecha, pero firmada por “Joaquín Guzmán L.” era de “El Chapo”. Ella dijo reconocer la letra y “sus palabras de amor” que siempre le decía.

La “Chapodiputada” dijo que a través de cartas recibió instrucciones de cómo visitar a Guzmán Loera en la cárcel, con una identificación falsa que le fue entregada por el abogado del narcotraficante. De esa visita se tomaron fotografías que ella desconocía, pero que fueron filtradas a Televisa; ella ya era diputada del Congreso Sinaloa, pero al conocerse las imágenes hubo presión para ser destituida. Ella negó la relación “por miedo”, dijo.

“Para mi Reyna May, que es mi amor”, inicia la misiva en letra cursiva con varias faltas de ortografía, luego Guzmán Loera habla de un hijo de ella que está deprimido por la muerte de su padre, del bebé que esperan, de la necesidad de hablar con el “Licenciado” y le recuerda constantemente cuánto la ama.

La “Chapodiputada” fue detenida en la frontera con San Diego, cuando intentó cruzar a los Estados Unidos el 21 de junio de 2017, supuestamente para pedir asilo, después de haber sido destituida por el Congreso de su entidad. Está presa en Washington D.C., donde se declaró culpable en octubre de 2018 y enfrenta 10 años de cárcel.

A continuación la transcripción de la carta, pero con alguna puntuación. Más abajo se puede ver la carta original.

“Para mi Reyna May, que es mi amor,

“Con mucho gusto y con mucho amor te contesto tu carta deseando que al recibir mi carta te encuentres bien tú y toda tu la familia y nuestros hijos, que son mis mejores deseos.

“Te cuento que me dio mucho gusto recibir tu carta de amor y al leerla me puse muy feliz; me puse muy feliz al darme cuenta que nuestro hijo está muy bien. ¡Qué alegría que no dejes de cuidarte! … No te comentaré nada que no te parezca, mi amor. Lo único que quiero me hagas favor es que cuando me escribas o cuando vengas me des la ficha de cuando estuviste en la clínica, amor, no creo que eso te desencomode (sic).

“Te cuento que tengo muchas ganas de leerte. No dejes de estarle hablando al Lic para lo de la indemnización, ya que debe estar lista, amorcito, cuando vengas… hablaremos corazón, ya deseo verte y verte tu pancita, nuestra y hermosa hija. Si es niña, le pondremos como la mamá; si es niño como como su abuelo o como su papá, ya veremos qué piensa la mamá amor, que amo mucho… Tus caricias es mucho desamparo… es mucha soledad, porque te amo y siempre te amaré y ahora que me darás un hijo más te amaré, que linda eres amor, en todos los aspectos.

“Por otro lado, corazón, me comenta que nuestro hijo está sufriendo mucho por lo de su papá, amor; no es para menos… llévalo a que tome una terapia con un psicólogo, él ayudará mucho, corazón, y trata de que vaya cada 15 días, para que vaya asimilando lo de su papá; dile que él se fue al cielo, que es un ángel y que de allá lo está cuidando a él; dale terapia tu también amor… es muy difícil asimilar, pero la terapia le servirá para que no sienta tanto, corazón; dile que lo mando saludar, que lo quiero mucho. Saludos a toda tu familia, corazón.

“Se despide quien te ama y no te… te ama a su manera su amor…

Joaquin Guzman L.”