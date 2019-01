Voces latinas y activismo en el Lincoln Center

La cantante y activista puertorriqueña Ani Cordero ofrecerá un concierto gratuito en David Rubenstein Atrium, en el que presentará nuevo material discográfico inspirado en Puerto Rico

Para la artista local Ani Cordero el proceso de componer canciones es la vía más simple de ejercer su activismo social y político. Cordero, quien aborda en sus canciones problemáticas de la cotidianidad, presentará en los próximos días nuevo material discográfico en el que clama por Puerto Rico, la isla que guarda sus raíces.

Cordero, cantante y multiinstrumentista, ofrecerá un concierto el jueves 31 de este mes en el David Rubenstein Atrium del Lincoln Center en donde estrenará temas de su nuevo disco titulado, ‘El machete’. Esta función contará además con la participación del cantante Joata, quien de igual forma brindará al público un adelanto de su nuevo álbum denominado ¿Cómo se dice?

“Es realmente un gran honor tocar en un lugar con tanta historia como el Lincoln Center. Un espacio en donde se ha presentado talento de todas partes del mundo. La alegría es doble porque voy a compartir esta función con un gran artista, músico, también puertorriqueño y activista, mi amigo Joata. Esa noche estaré acompañada de una banda que incluirá acordeón, batería, bajo y percusión”, agrega sobre el concierto gratuito.

Al hablar del concepto de su más reciente propuesta musical, la cantante explica que la situación actual de Puerto Rico ha servido de inspiración para sus composiciones.

“Son muchos los aspectos que me inquietan sobre la situación en Puerto Rico. Me preocupan el problema fiscal y los estragos que causó el paso del huracán María, daños que todavía en este momento afectan grandemente a la isla. Hemos sido golpeados no solo por el huracán, sino también hemos sido azotados con desprecio e indiferencia. Es doloroso ver lo lento que ha sido el proceso de recuperación del país”, comenta.

Asimismo, subraya que ‘El machete’ cuenta con la participación del productor Pablo San Martin, con quien trabajo en la creación de una propuesta que musicalmente la lleva a un terreno diferente. Cordero, artista independiente, indica que en este álbum a diferencia de producciones anteriores, destaca el sonido pop.

“Estoy muy satisfecha con el resultado de álbum y espero que el público lo disfrute. Es difícil describir mi música porque precisamente mi trabajo se caracteriza por una mezcla de ritmos muy amplia y abierta, con influencias de distintos lugares. En esta oportunidad hemos logrado conseguir un sonido más pop, electrónico”, agrega Cordero quien entre los instrumentos que toca incluye la batería.

Ani Cordero, quien habla en sus canciones de temas como la inmigración, feminismo, discriminación, corrupción gubernamental y esperanza, ha colaborado con bandas como Os Mutantes, Pistolera y su propia banda, Cordero. Como solista la artista incluye en su discografía, los álbumes ‘Recordar’ (2014) y ‘Querido mundo’ (2017). La presentación de Cordero forma parte de la serie de conciertos, Atrium 360 del Lincoln Center.

En detalle

Qué: Ani Cordero y Joata

Cuando: Jueves 31 de enero a las 7:30 p.m.

Dónde: David Rubenstein Atrium del Lincoln Center

Información: http://www.lincolncenter.org