El Dasa revela el sexo del bebé y muestra a su novia en ‘Despierta América’

Entra y mira todos los detalles

Aunque, como te contamos, El Dasa sorprendió a media noche revelando que será papá, en realidad eligió ‘Despierta América’ para revelar todos los detalles de la noticia menos esperada por el público, pero la más bonita desde que comenzó el 2019.

“‘Despierta América’ ha sido parte de mi vida en muchos momentos muy bonitos, ha sido parte de mi carrera muy importante, yo quise decirlo aquí, con ustedes y para que la gente me escuche a mí hablando, no quiero que salga de otra gente que haya confusiones, no, yo quiero que salga de mi boca como la gente me conoce. Yo hablo de corazón”, explicó el Dasa de por qué se esperó hasta ahora y por qué eligió el show matutino de Univision.

El cantante de música regional mexicana confirmó que espera una niña con Jennifer, su pareja con la que ya tiene 5 años de relación y que la bebé nacerá para mayo. El Dasa explicó que le costó conquistarla pues no creía en él por ser un artista.

“Pero yo le dije: ‘Un día me vas a amar'”, y así fue no solo consiguió enamorarla, sino que está cumpliendo su sueño de ser papá a los 30 años.

El Dasa está nominado junto a Clarissa Molina y Sherlyn esta semana en ‘Mira Quién Baila’, y puede ser que salga de la competencia el próximo domingo. Si se va, cerrará con broche de oro para irse a disfrutar de esta bonita etapa y si se queda, seguirá peleando para llevarle esta primer puesto a su bebita.

MIRA AQUÍ PARTE DE LA ENTREVISTA DE EL DASA: