Familia de boxeador asesinado por niño en Texas culpa a la novia hispana por la tragedia

La pareja cometió un error cuando trató de dar una mano a un joven en situación de riesgo

Una mujer hispana es señalada por la familia del boxeador asesinado en Texas por un niño de 12 años.

Parientes de John Duane VanMeter la emprendieron contra Sammy Arellano, la pareja del pugilista ultimado en su casa el miércoles en la noche. ¿La razón? El menor acusado había vivido con la pareja por una semana en el pasado.

“Su familia no me habla, me culpan por su muerte”, dijo Arellano a KSAT.

Según la mujer, el menor acusado vivía con su abuela y dos hermanas. En un momento comenzó a relacionarse con el hijo de 10 años de Arellano, pero los problemas no tardaron en aparecer ya que los niños comenzaron a robar dulces en las bodegas.

Arellano dijo al canal que VanMeter aceptó en un momento que el niño acusado se quedara en la casa ya que pasaba mucho tiempo en la calle. Su condición era que no se metieran en líos, algo que no ocurrió. Hace dos meses lo sacaron de la vivienda y prohibieron la amistad con el hijo de Arellano.

La medida cayó mal en el menor, que a partir de ese momento amenazó con matar a su viejo amigo. El miércoles apareció en la casa con un arma. Primero apunto a la hija de Arellano.

“Cuando nos vio apuntó a mi hijo y a mi”, dijo Arellano al noticiero. La mujer y sus hijos salieron de la habitación y fue ahí cuando oyeron el disparo que mató al boxeador.

Arellano dijo que VanMeter era un hombre especial.

“Era un gran hombre, tenía un buen corazón”, dijo.