El Dasa en primera persona: La nominación en ‘Mira Quién Baila’, su bebé y su mujer

Entra y mira el video de todo lo que nos dijo

El Dasa nos llenó de sorpresas la semana pasada: primero anunció que sería papá, luego, en ‘Despierta América’, mostró una imagen de su pareja y confirmó que tendrá una niña.

Este domingo, al finalizar ‘Mira Quién Baila All Stars’ donde el cantante pasó a la semifinal, pero quedó por tercera vez nominado, hablamos con él y nos dio más detalles de la felicidad que está viviendo y, además, presentó a Jennifer Loya, la mujer que le robó el corazón hace años, pero que desde hace cinco pudo conquistar y enamorar.

Jennifer, de quien tampoco ha querido dar muchos detalles, está de 6 meses de embarazo, además de bella por fuera, es muy dulce y se nota que ambos están muy enamorados. Pero, si es así, ¿por qué El Dasa la ocultó durante tanto tiempo?

“Quiero que la gente entienda que si no lo hice no fue por mi nomás, esta es una pareja, es una decisión de dos, somos muy felices como estamos… Yo aunque sea artista o no siempre he sido privado con mi vida, porque yo no tengo hermanos, soy hijo único y mi vida es privada, me ha acostumbrado a estar solo… Si ahora me decidí porque es algo bien grande ser papá, pero quería que salga de mí”, nos explica.

Como todo un caballero, lo más importante para él es cuidar a su pareja, quien no es artistas y no quiere que sea atacada en redes por aquellas personas que solo buscan hacer daño.

“Yo no quería que fuera al mes primero, ni al segundo, porque los doctores te recomiendan que hasta los tres meses no digas nada… A los seis ya me dije ya, mi mujer está más tranquila, porque hay gente que no tiene filtro, y comienza a hablar cosas mal y no quería que la afectaran”, nos aseguró El Dasa.

A continuación puedes ver la entrevista completa en video:

