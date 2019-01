Mandataria de Nassau ya no moverá a ‘La Migra’ a hospital, pero siguen los reclamos

La Ejecutiva del condado reversó su decisión de mover a agentes de ICE del penal de East Meadow, tras voces de rechazo, pero otros grupos insisten en necesidad de trabajar junto a agentes de Inmigración

Luego del revuelo que causó la semana pasada entre la comunidad inmigrante de Long Island el anuncio de la ejecutiva Laura Curran, de ubicar una oficina de ‘La Migra’ en el hospital Nassau University Medical Center, la funcionaria se echó para atrás en su determinación, tras escuchar la preocupación de grupos pro-immigrantes.

La mandataria de Nassau, quien inicialmente había sido aplaudida por apoyar la salida de un grupo de seis agentes federales de Inmigración de las locativas de la cárcel de East Meadow, luego ofreció reacomodarlos en el centro médico al que acuden muchos inmigrantes, generando temor en la comunidad.

“Escuché las preocupaciones de la comunidad en voz alta y clara, y la mejor solución, ahora que se reabrió el gobierno federal, fue hablar con ICE. Les permitiremos extender su estadía en ese tráiler en la cárcel, mientras creamos una solución más permanente”, dijo Curran, recalcando que no desea que los habitantes de Nassau se sientan temerosos de ir al hospital. “También quiero asegurarme de que seamos tan responsables como podamos en términos de aplicación de la ley y de mantener a los maleantes fuera de nuestros vecindarios”.

Pero quienes no se han mostrado muy complacidos con la postura de querer sacar a ‘La Migra’ de las inmediaciones del penal de Suffolk son algunos agentes y uniformados sindicalizados, quienes han criticado el plan de Curran de querer retirar a ICE del camino, y defienden incluso que para combatir mejor a las pandillas que operan en Nassau, urge fortalecer relaciones entre ‘La Migra’ y las autoridades.

El presidente de la Police Benevolent Association, James McDermott, pidió a los líderes locales y a Curran que apoyen las líneas de acción propuestas por la Administración federal y se trabaje de la mano con ICE en vez de pretender quitarles apoyo.

“La violencia de las pandillas ha cobrado la vida de muchas personas aquí en el condado de Nassau y en otras partes del país. Los policías del condado de Nassau estamos de acuerdo en que la única manera de detener a la mara MS-13 es a través del fortalecimiento de la policía y trabajar con la agencia ICE”, aseguró McDermott.

Elise Damas, de la organización defensora de Inmigrantes CARECEN, advirtió que grupos como Police Benevolent Association valoran mucho la relación que han sostenido con ICE, pero destacó que esa no debe ser la posición de la Ejecutiva.

“El puesto de Ejecutivo del condado no es mantener relaciones con agentes federales de inmigración, punto final. La ejecutiva Curran no debería dejarse influenciar por las políticas de ellos”, comentó Damas. “Es bueno que ella haya escuchado las preocupaciones de la comunidad y no poner a inmigración en el hospital, pero queremos que siga con la postura inicial de sacar también a ICE de la cárcel. Creo que lo que tenemos hoy es mejor de lo que teníamos, pero peor de lo que nos había prometido”.

Por ahora ICE no se ha referido a lo que será su futuro en el condado de Nassau, pero la salida de las instalaciones de la cárcel de East Meadow ya no podrá darse al final de este mes, como se había anunciado, algo que defensores de inmigrantes seguirán exigiendo.