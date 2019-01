El mensaje tranquilizador que “El Chapo” le dio a Kate del Castillo luego de ser detenido

La actriz asegura que solo tiene agradecimiento para Joaquín “El Chapo” Guzmán, quien enfrenta la fase final de su juicio en Nueva York

A días de que el jurado en el caso federal contra Joaquín “El Chapo” Guzmán empiece a deliberar, la actriz Kate del Castillo reveló, en la primera parte de una entrevista con Telemundo, el mensaje que le dio el supuesto narco a poco de ser arrestado luego de su segunda fuga.

Del Castillo, quien mantuvo un encuentro clandestino con El Chapo junto al estadounidense Sean Penn, en el 2016, dijo que fue un abogado del presunto líder del cartel de Sinaloa quien le hizo llegar la información.

“En algún momento, me dijo el abogado que quería el señor Guzmán que yo supiera de cierto que no había absolutamente nada en contra mía de parte de su familia. Hacia mi persona o hacia mi familia en lo más mínimo, y que de hecho estaban muy apenados por todo lo que estaba yo sufriendo”, indicó la mexicana.

El propósito del encuentro mientras el narco se encontraba prófugo era entrevistarlo para hacer una película sobre su vida. Posteriormente, Penn compartió el video del intercambio con la revista Rolling Stone. Del Castillo, por su parte, realizó el documental para Netflix, “Cuando conocí a El Chapo”.

La artista aseguró además que solo tiene “agradecimiento” con Guzmán. “Me tuvo la confianza de darme los derechos de su vida, me tuvo la confianza de aceptarme con mis (supuestos) amigos en este lugar y no me tocó un pelo, me cuidó en ese sentido”, sentenció”, dijo.

De paso, insistió en su argumentó de que fue el actor estadounidense quien facilitó la detención de El Chapo luego de que escapara el penal de máxima seguridad El Altiplano.

“Lo dijeron ya en el juicio abiertamente que él los ayudó a agarrarlo”, sostuvo.

“No nada más puso mi vida en peligro, sino que me usó como carnada y luego no me protegió”, señaló Del Castillo en la entrevista.

“Nunca en mi vida me imaginé que me iba a traicionar de esa manera y que iba a poner en riesgo mi vida y la de todos los que íbamos (en el viaje)”, agregó.

A pesar de los reclamos, la actriz no le desea mal a Penn.

“Le deseo de verdad que sea mejor persona, porque lo necesita. Es una persona que a mí me destrozó, me puso en riesgo, no me cuidó ni siquiera. Se metió en mi cama. Que Dios lo cuide porque lo va a necesitar”, agregó sobre el también director cinematográfico.

Del Castillo reiteró que la pesquisa de las autoridades en su país y la prohibición de su ingreso es a causa del sexismo que impera.

“La única que tuvo los cargos fui yo. Sin duda un sexismo y una cosa, porque hasta dijeron que estaba yo embarazada del señor Guzmán”, insistió.

Sobre lo vertido en el juicio en Nueva York, la protagonista de “La Reina del Sur” que creer la versión de un testigo de que el expresidente Enrique Peña Nieto aceptó $100 millones de El Chapo.

“Después de todo lo que he pasado, ahorita es que yo puedo creer cualquier cosa del Gobierno, desgraciadamente”, planteó.

Este miércoles a las 6:30 p.m. (5:30 p.m. centro), Telemundo emitirá la segunda parte de la entrevista.