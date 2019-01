Acusan a padre por muerte de su bebé recién nacido en Westchester

El cadáver del infante tenía lesiones en la cabeza

Kevin Holloway, residente de Westchester (NY) fue acusado por supuestamente haber matado a su hijo de 8 semanas de nacido en enero de 2018.

Según el fiscal de distrito del condado, Holloway (41) fue acusado formalmente por cargos de asalto imprudente y homicidio involuntario en relación con la muerte del niño.

El bebé murió dentro de su hogar en Dobbs Ferry el 22 de enero de 2018 después de sufrir lesiones graves, dijo el fiscal.

“Las lesiones en el interior de la cabeza y el cerebro del bebé fueron consistentes con un traumatismo craneal abusivo agudo y causaron la muerte del bebé”, dijo el fiscal Anthony Scarpino Jr.

El abogado defensor, Joe Tacopina, afirmó que las acusaciones eran falsas y dijo que Holloway nunca dañaría a sus hijos.

“Este no es un caso en el que estaría involucrado si no creyera en su inocencia”, afirmó a New York Post.