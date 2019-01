Emma Coronel lanza alerta sobre su Instagram

View this post on Instagram

Buenas tardes, la cuenta @emmacoronela, es una cuenta falsa. Nuevamente me está robando mis fotos. Le he pedido en muchas ocasiones que no se haga pasar por mi, pero aún así sigue. @therealemmacoronel es la única cuenta real que tengo. Good afternoon, the account @emmacoronela is not my account. This person just steals my pictures. @therealemmacoronel is the one and only account that I have.