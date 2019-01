Kate del Castillo dice estar “asqueada” del tema de “El Chapo” Guzmán

No tiene interés de producir la película para la que se reunió clandestinamente con el presunto narco

La actriz Kate del Castillo dijo que por el momento no tiene interés en hacer la película basada en la vida de Joaquín “El Chapo” Guzmán, quien actualmente enfrenta juicio federal en Nueva York por narcotráfico.

En la segunda parte de su entrevista con Telemundo, la protagonista de la “Reina del Sur” dijo que se siente “asqueada” por las controversias que la vinculan con “El Chapo” Guzmán, desde que se reunió con él clandestinamente en el 2015 mientras se encontraba prófugo.

“Sabes qué, estoy tan asqueada, ahorita, y ésa es la palabra, de todo lo que pasó. La pasé tan mal, mi familia la pasó tan mal; ahorita no me interesa lo que pase…”, sostuvo.

Del Castillo dijo que tiene los derechos firmados por El Chapo para hacer la película, pero que ésa no es su prioridad actualmente.

Sobre los requisitos de la esposa del presunto exlíder del cartel de Sinaloa, Emma Coronel, para la realización de la cinta, Del Castillo argumentó: “el está vivo todavía…yo no sé las pláticas que tienen ellos. Entonces a lo mejor le dijo…yo no tengo la verdad, ni idea, ni me interesa saber; y si es así, se hablará con quien se tenga que hablar “

La mexicana dijo que no tiene temor de que tomen nuevas represalias en su contra.

“No le tengo miedo a nada. Es muy chistoso, pero no lo digo por brava o valiente. De verdad, a lo único que le tengo miedo es a no estar con mis papás, con mi hermano, con mis sobrinos; si algo les llega a pasar, y eso era mi miedo de no poder regresar a México”, planteó.

La actriz volvió a emprenderla contra el Gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto por la investigación que llevaron a cabo en su contra.

“Yo creo que el Gobierno estaba muy enojado porque lo encontré (a El Chapo) antes que ellos”, indicó mientras con las manos hizo una señal de “entre paréntesis”.

“¿Por qué se ensañaron conmigo”, te lo juro que no tengo ni idea, porque fue una cortina de humo. Estaban pasando cosas muchísimo más importantes como Ayotzinapa…en fin, miles de otras cosas que la actriz Kate del Castillo, vaya…o sea, entiendo, fue una noticia, pero no le dieron importancia a las demás que sí tenían importancia”, dijo.