Madre de Kevin Fret dice que Dios le reveló el asesinato en un sueño

Hilda Rodríguez dice saber quien mató a su hijo

El escándalo que provocó la revelación de que Ozuna había participado siendo aún menor de edad en un video porno gay –“NY Sex Chronicles”– no hizo más que intensificarse tras confirmarse por medio de sus representantes legales que la estrella del reguetón había presentado una denuncia por chantaje y extorsión en 2017 contra el cantante de trap Kevin Fret y que le había pagado más de $50,000 dólares.

Apenas una semana antes de que la grabación de naturaleza sexual se filtrara en la esfera virtual, Fret había sido asesinado en misteriosas circunstancias. El entorno del famoso intérprete ha sostenido en todo momento que él no tuvo nada que ver con ese crimen, alegando que ni siquiera se le había nombrado persona de interés en la investigación policial al respecto.

Los familiares del fallecido joven, que murió tras recibir un disparo en la cabeza y otro en la cadera mientras conducía su moto por Puerto Rico el pasado 10 de enero, han roto ahora su silencio en una entrevista con el programa “Primer Impacto” de la cadena Univision para negar categóricamente que Kevin hubiese tratado de extorsionar a Ozuna. En su lugar, sostienen que ambos llegaron a un “acuerdo económico” y han realizado declaraciones vagas sobre la relación que podría haber existido entre los dos hombres.

“Si tú me conoces a mí y me brindas dinero, si me dices que me vas a dar dinero, ¿cabe una extorsión ahí? Ahí no hubo extorsión, ahí no hubo nada. Por eso digo que vivir una doble vida es lo peor que hay en el mundo, porque nunca vas a estar tranquilo con tu conciencia”, ha asegurado su madre, Hilda Rodríguez, que afirma saber quién se encuentra detrás de la muerte de su hijo aunque prefiere no entrar a “tocar ese punto” para no interferir en la investigación policial abierta para aclarar las circunstancias en torno al asesinato del intérprete de trap.

Respecto a la posibilidad de que Fret estuviera en posesión de más material comprometedor de Ozuna, su hermano reconoce que ellos -que estaban al corriente de la amistad “a través de las redes y demás” del trapero con el famoso artista- no lo saben con certeza, pero sí advierten que el joven guardaba grabaciones de contenido íntimo con otros hombres.

“Pero su celular se lo robaron cuando fueron a asesinarlo. Parece que las intrucciones venían del más allá… porque sabían que en su celular Kevin tenía tesoros. Una mina. Y secretos que nadie quiere ver. Inclusive, secretos que ni ella ni yo sabíamos [en referencia a su hermana y a él] que lo sabía solo él y la persona que estaba”, añade. Las autoridades han afirmando que el celular está en su poder.

La mujer además dijo que sabía que a su hijo le arrebatarían la vida.” El Señor (Dios) me lo había dicho también en un sueño, conspiran en contra de él para matarlo, yo le venía advirtiendo a él que no fuera para allá (a Puerto Rico), inclusive el mismo día se lo advertí y le dije ‘vente para acá hoy, sal de allá'”

Esa es la teoría que apoya también su hermana, que lamenta que al malogrado músico le haya tocado ser el “malo de la película” en toda esta historia: “Kevin podía ser un peleón, un loco, un ‘mal hablao’, pero Kevin estaba lejos de ser eso [que dicen]. Y mentiroso mucho menos”. Además, sostiene que ella le advirtió en varias ocasiones que tuviera cuidado con lo que hacía en un mundo en el que él era la única estrella trap abiertamente gay.

“[Su error] fue ser real. Cuando uno es real le quieren callar la boca siempre, y pienso más que en este género que fingen tanto ser hombres. Yo siempre se lo decía [que se callara] y no era por hablador, era porque todo lo que decía era verdad, y a la gente real le pasa esto”.

Ozuna, por su parte, aseguraba hace unos días que no mandó matar a Fret y ha restado importancia a los rumores que le vinculan con el asesinato alegando que son solo habladurías.