“Macana Man” dice que Ozuna solo se masturbó en video porno gay

Uno de los participantes en la cinta XXX aseguró que el cantante no tuvo sexo con otros hombres

El actor porno “Macana Man”, uno de los protagonistas junto al cantante Ozuna de una cinta XXX porno grabada en Nueva York en el 2011, dijo que la escena que circula en redes del cantante fue editada.

En entrevista con “El Gordo y La Flaca”, el participante de “NY Sex Chronicles” (Crónicas de sexo en Nueva York) dijo que el reguetonero solo protagonizó un video masturbándose en solitario y que los otros hombres que aparecen en un clip que circula en la red esta semana son parte de un fotomontaje.

“En ningún momento, nada de eso pasó…El DVD tiene nueve escenas. Tres de las escenas son…las otras seis escenas son hombres homosexuales teniendo relación homosexual con hombres homosexuales”, sostuvo el dominicano.

“Lo que hicieron con eso fue agarrar la escena de él y lo pusieron con los dos hombres que están arriba de la cámara”, agregó.

Un argumento similar ha sido sostenido por el representante del cantante, Vicente Saavedra.

“Si algo me consta es que se nota es que un videomontaje. Es un vídeo alterado. Esa portada de la película es montada. No estaban esos tipos en el vídeo. Ozuna no está compartiendo con los tipos. Hubo un video, hicieron un corte y hubo una transición”, indicó Saavedra en el programa radial boricua “Los Reyes de la Punta”.

La cinta íntima en la que aparece el artista es una compilación, que incluye –según se especifica– “siete escenas exclusivas de nueve penes de hombres étnicos”.

Ozuna reconoció su participación, aunque lo describió como un “error del pasado” motivado por la ignorancia.

Kevin Fret, cantante de trap gay que fue asesinado a principios de este mes, extorsionó a Ozuna por un video sexual, información que también ha sido corroborada por el artista.

Sin embargo, no se ha precisado si se trata del mismo video que trascendió a los medios esta semana.

Ozuna no ha sido identificado como sospechoso en la pesquisa por el asesinato de Fret, pero es considerada persona de interés y podría ser llamado a declarar en el caso.