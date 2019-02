A Romeo Santos también lo captaron en escena comprometedora, confiesa bachatero

View this post on Instagram

En una entrevista con el comediante boricua Molusco, el cantante Romeo Santos expresó su apoyo al cantante Ozuna. Santos dijo que todos cometen errores y que el cantante nunca se negó, y que mostró el lado humano al pedir disculpas.