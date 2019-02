¡Fuera ICE de los tribunales de Nueva York!

Es preocupante que empleados de las cortes estén colaborando con ‘La Migra’, tal y como lo revela un reporte

Muchos han sido los recursos que tanto la autoridades locales como las organizaciones pro-inmigrantes han dedicado para tender un puente de confianza entre la comunidad inmigrante y las agencias de gobierno. Por eso es alarmante que todo lo ganado hasta ahora se tire por la borda.

Un reporte reveló que los empleados de las cortes estatales colaboran “activamente” para que agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) arresten a inmigrantes cuando acuden a una cita.

Según “The Immigrant Defense Project”, las detenciones de inmigrantes aumentaron en 1,700% el año pasado. De los 202 arrestos consumados, 75% ocurrieron en la Gran Manzana.

El informe destaca que entre los detenidos hubo inmigrantes afectados por el tráfico humano y víctimas de violencia doméstica, así como jóvenes.

Aunque ‘La Migra’ lo niegue es obvio que algo está pasando. Sobre todo cuando cifras oficiales de la Ciudad también revelan un incremento del 88% de las detenciones de ICE en la Gran Manzana.

Con justa razón entidades como Make The Road y New York Immigration Coalition han levantado su voz de protesta porque esta situación no hace otra cosa sino espantar a los inmigrantes. Ellos no se sienten seguros de ir a los tribunales a dar seguimiento a sus casos pendientes porque tienen miedo de no regresar a casa sino terminar en un cárcel migratoria, y lo que es peor deportados.

No podemos permitir que este tipo de tácticas socaven la confianza en el sistema judicial. Nueva York tiene que tomar acción e impedir la presencia de agentes de ICE en los juzgados.

También la Legislatura en Albany -ahora que es demócrata- puede acelerar la aprobación de un proyecto que limite la presencia de ICE en los tribunales. La iniciativa “Ley de Protección de Nuestros Tribunales” hará que cualquier neoyorquino -sin importar su estatus migratorio- pueda tener un acceso seguro a los juzgados.

Los líderes de la ciudad y el estado de Nueva York que en más de una oportunidad han hablado de garantizar la protección de la comunidad inmigrante trabajadora tienen que probar con hechos de qué lado están.

No podemos permitir que los tentáculos de la política federal anti-inmigrante del presidente Donald Trump que está destrozando familias se enquiste en nuestro estado.

Hay que tomar cartas en el asunto. ¡Fuera ICE de las cortes!