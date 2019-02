Actriz porno Sabrina Sabrok invita a Yalitza Aparicio a hacer cinta triple X con ella

“Siento que el contraste de su piel con el mío quedaría bien padre para las escenas en cámara”, indica la argentina

La actriz de cine porno argentina, Sabrina Sabrok le hizo una “propuesta indecente” a Yalitza Aparicio, la oaxaquena que se ha vuelto famosa tras su protagónico en la película mexicana “Roma”.

Sabrok utilizó su cuenta en Facebook para invitar a Aparicio a participar de una película triple X junto a ella.

“Ya estoy hasta la madre de que las noticias digan que si Yalitza Aparicio va a seguir trabajando o no en películas, y si va a seguir triunfando en Hollywood o no y que no sé que, yo quiero decirle que le tengo una súper propuesta a Yalitza y es que trabaje en el cine porno conmigo…”, inicia la argentina en el video publicado este jueves.

“Siento que el contraste de su piel con el mío quedaría bien padre para las escenas en cámara”, continúa la operada actriz quien confiesa que le encanta la belleza natural de Aparicio.

“Me encantó cuando la vi en la escena de la cama en Roma, tan tierna e inocente…”, describe.

“Así, que si no te convence ningún filme que te proponen, vení conmigo, que yo te voy a mimar muchísismo”, puntualiza la rubia en el clip que ya supera las 190,000 reproducciones en la red social.

La mexicana no ha contestado a la oferta, aunque Sabrok presumió que Aparicio le dio un like al video.

Sin embargo, otros usuarios ya empezaron a lanzar sus opiniones sobre el ofrecimiento y las mismas no favorecen a la actriz porno.

“Qué vergüenza que a tu edad andes con esas propuestas…”, escribió uno.

“Asco Sabrina… Yalitza tiene valores”, dijo otra.

Otros consideraron que se estaba tratando de “colgar de la fama” de Aparicio.

“Estrella porno de cuarta queriéndose colgar de la fama de una “one hit wonder” para darse promoción”, opinó otro usuario.

Pero no todas fueron críticas. Algunos lo tomaron con humor.

“A quien no le parezca, haga favor de votarse al ver** de esta página, aquí somos pura gente ‘open’”, lee un comentario.