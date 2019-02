Hermano de Adamari López pensó que la presentadora moriría

Adalberto López habló de la reciente hospitalización de la puertorriqueña

Adalberto López, hermano de la actriz Adamari López, reveló que durante la reciente hospitalización de la animadora pensó que moriría.

Y es que la gravedad del estado de salud de la presentadora de televisión, quien estuvo casi un mes recluida por influenza, mantuvo a todos los familiares a la espera de un desenlace fatal. Como familia, les tocó enfrentar fuertes momentos ante la noticia de que la presentadora no respondía a los agresivos tratamientos suministrados en un hospital en Miami.

“(Fueron) días de sentimiento de angustia y de muerte. Todos los días coger para (el hospital) para ver cuándo se muere. (Me decía): ‘Si no se muere hoy, se va a morir mañana. Vamos a ver. Hoy no se murió vamos a esperar a mañana a ver si reacciona’. ¡Qué horrible!”, confesó Adalberto en entrevista con People en Español.

En su regreso a la televisión, el pasado 7 de enero, la animadora puertorriqueña confesó entre lágrimas que llegó al hospital y a partir de ese momento no recuerda lo sucedido. Estuvo sedada por más de tres semanas ante su delicado estado de salud, afirmó en el programa “Un Nuevo Día” de la cadena Telemundo.

“Era una cosa catastrófica. Todos los días había una dificultad. Si no le ponían (algo), se le subía la presión; si se hinchaba y le sacaban el líquido, se le subía el ritmo cardíaco. No hubo un solo día que estuviese tranquilo, siempre hubo una descompensación. Ella desde que entró, desde el primer día, se descompensó. Fue terrible”, recordó el hermano de la actriz, quien es médico.

Tanto Adalberto, como la otra hermana de la actriz, Adaline y la pareja de Adamari, Toni Costa se mantuvieron al lado de la animadora durante su convalecencia.

La madre de Alaïa narró en el programa “Un Nuevo Día” que al despertar le imploró a Dios estar con su familia. “Lo primero que veo es la foto de mi hija, al frente, con una pared, con muchos crucifijos, con muchos cuadros de los amiguitos de Alaïa que me habían pintado y solo pensaba, sácame de esto Papá Dios. Sácame de esto para poder estar con mi hija. Era lo único que yo pedía. Era lo único que yo quería, estar con mi hija y con mi familia”.