Rapero venezolano Reis Belico le rompe nariz a exnovia y divulgan video de la pelea

Para todas las personas que se tomaron el tiempo de hacer juicio les hago saber, hace dos años conocí a esta persona, comenzamos una relación amistosa que terminó en una relación de pareja que duró primeramente 5 meses, de una relación sana. Cuando nos separamos por primera vez, se trato de mi pidiendo sólo dos cosas, respeto sobre todo al hablar y abandonar hábitos tóxicos, pues nunca me había tocado compartir con una persona que pudiera en una molestia tratarme como a su peor enemigo, y llegue a pensar que era parte de los hábitos tóxicos. En su momento reconociste que eso podía mejorarse, y lo intentaste, una y otra vez, recayendo siempre en el mismo error, esos malos hábitos y la poca constancia y firmeza con respecto a las decisiones de su accionar. Duramos separados mucho tiempo durante muchos lapsos, pero hace más de 8 a 10 meses que está persona y yo, nos vemos un día y luego no nos vemos más por semanas o meses. Dejo claro, siempre que nos volvimos a encontrar fue con el propósito de ver ese cambio que siempre se prometió a sí misma y hasta el sol de hoy no logro. Hablo de estos tiempo para dejar claro algo, esta persona vino a mi casa a reclamar “infidelidades” y dejo claro, para ser infiel a alguien debes estar con ese alguien, es fácil, solo viendo su Instagram puedes notar que sus últimos 5 meses no estuvo ni conmigo, ni cerca de mi, puedes notar también que en esos dos años que menciona, nunca subió una foto de positividad hacia mi persona, y derrepente hace público todo esto. Buscando atención y perjudicar mi imagen y mi carrera musical, tuviste un millón de cosas para agradecerme como amigo, pero eso no requería el gesto. Lo segundo que quiero dejar claro, es que yo no invite a esta persona a buscarme en mi hogar, incluso le pedí no nos viéramos. Y viviera su vida, llegó a mi casa en mal estado, y aunque se atreva a negarlo, las personas que estuvieron con ella toda la madrugada anterior seguro saben de que se habla.