“Ya me voy, aquí se pone canijo”, dijo diputado “El Mijis” previo a atentado

Pedro César Carrizales Becerra, diputado de Morena, fue atacado en San Luis Potosí

MÉXICO – El diputado Pedro César Carrizales Becerra, apodado “El Mijis”, habría sido víctima de un atentado en el estado central de San Luis Potosí, pero antes de que su auto fuera atacado a tiros el legislador hizo una transmisión en vivo en su cuenta de Facebook, para advertir que el lugar donde se encontraba era peligroso.

“Ya me voy, aquí se pone canijo”, dijo el diputado del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en la transmisión.

“Aquí anda una moto que da vueltas”, comentó el diputado morenista.

De acuerdo con la Agencia Quadratín, el atentado ocurrió en el camino a Santa Rita en Pozos, San Luis Potosí, y sólo su vehículo sufrió daños con impactos de bala, que fueron disparadas por dos hombres a bordo de una motocicleta.

El Mijos, formó parte de una pandilla en el pasado, por lo que su llegada al congreso provocó una ola de criticas tanto al partido como contra él.

“Fui víctima de un atentando, nos balacearon (…) Como parte de mi agenda tenía que ir a tres colonias de mi Distrito. La primera fue Torre de Babel; la segunda, Olinda, y la última, a las 8:30 de la noche, era Ciudad Satélite.”

Al salir de Olinda mis escoltas me dijeron que subiera rápido a la camioneta. En el transcurso de la carretera me dijeron que me tirara al piso. Me tiro y enseguida siento un enfrenón y empiezan a oírse los balazos. Yo estaba tapado, solo me volaban vidrios por encima de mi. Yo oí muchos calibres y dije: ¡ya pues ya, ya fui, ahora ya me tocó! Los escoltas detuvieron la agresión”