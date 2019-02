Agenda de Nueva York: Los eventos que no te puedes perder

Descemer Bueno, David Bisbal, Manny Manuel y Susana Baca son algunos de los artistas latinos que visitan la ciudad en los próximos días.

Jueves 7

Concierto: Oscar Peñas Jazz Quartet

El City College Center for the Arts (CCCA) invita a un concierto con el Oscar Peñas Jazz Quartet. El cuarteto compartirá escena junto al cuarteto de cuerdas Mivos Quartet hoy jueves y mañana viernes, a partir de las 7 p.m., en el Aaron Davis Hall. Peñas, guitarrista de origen español, presentará junto a su grupo la obra ‘Almadraba’, una suite que consta de 12 piezas, en el 129 Convent Avenue, en Harlem. Información: http://www.citycollegecenterforthearts.org

Marionetas en Central Park

Todavía tienes tiempo de reunir a los más pequeños de la casa y asistir a una función del espectáculo Yeti, Set, Snow! La City Park Foundation invita a toda la familia a disfrutar de esta producción original, con música y marionetas, que se presenta hasta el domingo 24 de febrero en el Swedish Cottage Marionette Theatre, en Central Park. Entradas desde $8. Información: cityparksfoundation.org/events/yeti-set-snow

Friday 8

Una noche de tango

La escuela de danza Strictly Tango ofrecerá una clase de baile gratuita que han titulado ‘Be My Valentine Dance Night’. Puedes ir en pareja, pero si no tienes no hay problema porque puedes encontrar una para bailar durante la sesión. Esta clase se realizará en coordinación con el Departamento de Parques y Recreación de la ciudad. En el Chelsea Recreation Center, ubicado en el 430 W. 25th Street en Manhattan.

El Whitney Museum gratis

Este y todos los viernes puedes visitar el Whitney Museum of American Art y recorrer todas sus galerías, sin afectar tu presupuesto. Se trata de un programa que te permitirá pagar literalmente lo que puedas, como precio de admisión. El horario en el que puedes sacar provecho a esta iniciativa es de 7 a 9:30 p.m. En 99 Gansevoort Street. Información: http://www.whitney.org/visit

Tributo a estrellas latinas de la música

La compañía colombiana de danza Cali salsa pal’ mundo regresa al Teatro Thalia con ‘Latinx Homages: Homenajes latinos’, una celebración que mostrará los ritmos y estilos de baile de seis legendarios artistas. Esta producción traerá a escena las canciones de Celia Cruz, Selena, La Lupe, Tito Puente, Pérez-Prado y Héctor Lavoe. Desde el viernes 8 hasta el domingo 10 de marzo. Información: http://www.thaliatheatre.org

Sábado 9

Concierto: Descemer Bueno

El compositor, músico y productor cubano Descemer Bueno, ganador de tres Latin Grammy, siete Latin Billboards y un premio Goya, entre otros reconocimientos, trae a la ciudad un concierto repleto de sus éxitos. La gran mayoría de sus composiciones han sido popularizadas por artistas como Marco Antonio Solis, Juan Luis Guerra, Fonseca, Ricky Martin, Gilberto Santa Rosa, Pitbull, Wisin, Yandel, Romeo Santos y muy en particular por Enrique Iglesias, con canciones como ‘No me digas que no’, ‘Súbeme la radio’ y ‘Bailando’. En SOB’s en el 204 Varick St., a partir de las 9 p.m. Información: http://www.sobs.com

Música cristiana con Alex Campos

Asiste a la presentación del cantautor colombiano de música cristiana Alex Campos, en el Golden Auditorium del Queens College. Campos conocido por canciones como ‘Al taller del maestro’, ‘Me robaste el corazón’ y ‘Tu poeta’, registra en su trayectoria duetos junto a Marcos Witt, Jesús Adrián Romero, Fonseca, Jorge Celedón y Silvestre Dangond. Su más reciente producción musical ‘Momentos’, representa su incursión en el género ranchero. Entradas: http://www.ticketmaster.com

Domingo 10

Festival de chocolate caliente

The City Bakery trae una propuesta que no podrás resistir en estos días de frío. El establecimiento creado en 1990 presenta la edición número 26 de ‘The City Bakery Hot Chocolate Festival’ en Union Square. Esta fiesta te permitirá probar chocolate caliente en los más diversos sabores porque cada día, durante el mes de febrero tendrán un sabor distinto a disposición. En el 3 West 18th Street.

Martes 12

Concierto: David Bisbal

El cantante español David Bisbal, ganador de tres premios Grammy Latino, hará una parada en la ciudad como parte de su gira por el país. Bisbal, quien ha tenido la colaboración de cantantes como Greeicy Rendón, Christian Nodal y la Banda El Recodo, cantará sus mejores éxitos. En Irving Plaza, ubicado en el 17 Irving Place. A las 7 p.m. En el 153-49 Reeves Ave, Flushing. Entradas: http://www.ticketmaster.com

Concierto: Susana Baca

Disfruta de las canciones de la galardonada cantautora Susana Baca. La artista, también ex ministra de cultura de su natal Perú y ganadora de un premio Grammy Latino en 2002 por el disco ‘Lamento Negro’, compartirá un repertorio desbordante de ritmos que celebran la herencia africana en Latinoamérica. A partir de las 8 p.m. Información: http://www.sonyhall.com

Miércoles 13

Concierto: Manny Manuel

Acompaña al puertorriqueño Manny Manuel en una noche de música tropical que incluirá merengue y boleros. El artista, que cumple 25 años de trayectoria, dedica su concierto a los enamorados. El repertorio de Manny Manuel incluye temas como ‘Mi problema’, ‘Fiera callada’ y ‘No me hagas sufrir’. En Cafe Rubio Sport Bar & restaurant, 9805 Northern Blvd, Corona, Queens. A las 9 p.m. Información: http://www.boletosexpress.com

Flamenco vivo Carlota Santana

Música en vivo y un grupo de bailarines de flamenco te ayudarán a escapar de la rutina. La compañía de danza Flamenco vivo Carlota Santana agotará cuatro funciones, desde el miércoles 13 hasta el sábado 16 de febrero, en Poisson Rouge. Este show tendrá en escena a los artistas Isaac Tovar, Ángel Muñoz, Fanny Ara y Emilio Ochando. Información: flamenco-vivo.org/performances/new-york-season