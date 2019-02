Hijo de Alejandro Fernández asegura que ‘El Potrillo’ no es ningún alcohólico

El nieto de Vicente Fernández defendió a su padre

Alex Fernández Jr. salió en defensa de su padre para asegurar que no es ningún alcohólico.

A unos días de haberse difundido un video donde se observa al “Potrillo” caer durante una presentación en la Feria de León, varios usuarios de las redes sociales tacharon al cantante de estar en estado de ebriedad y lo consideraron una falta de respeto.

“Estaba en un concierto, se quiso sentar y se tropezó. Sí se ve alcoholizado cuando se cae, pero lo que siempre he dicho, a mí no me importa si al final de cuentas la gente me quiere creer o no, siempre he dicho que mi papá no toma en su vida cotidiana y cuando lo hace sale un escándalo, pero bueno, así es esto, es normal”, respondió Álex en entrevista para Agencia Reforma.

El nieto de Vicente Fernández aseguró sentirse listo para próximamente ser el foco de atención en los escándalos, hecho que no le preocupa en lo más mínimo.

“Eso ya lo tenemos muy mentalizado, sé incluso que en algún momento van a salir chismes míos también y pues nada, así es esto“, dijo.

Esta preparación la adquiere tanto de su padre como de su abuelo, quienes lo están aconsejando constantemente para enfrentarse a los problemas que le llegaran a surgir.

Uno de los mayores consejos que le han dado es mantener en balance el aspecto personal con el profesional, reveló.

“Siempre me han dicho que hay que encontrar un equilibrio entre no descuidar a la familia, pero tampoco la carrera.

“Tener nuestros objetivos bien claros, tener las metas, pero al mismo tiempo no descuidar a nuestros seres queridos y es algo en lo que yo sí quiero enfocarme”, sostuvo.

Por el momento, la carrera de Alex es administrada por su abuelo, pero eso no significa que descarte las recomendaciones y sugerencias de su papá.

“Mi abuelo me va a seguir llevando porque él fue el que me descubrió. Desde entonces él ha sido mi manager, mi maestro, mi sensei, él es el que me ha enseñado prácticamente todo lo que sé.

“Mi papá también me ayuda, me da los consejos, pero en ese sentido mi abuelo es muy territorial, no deja que nadie se meta en sus proyectos”, aseguró.

POR: Froylan Escobar