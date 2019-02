Hispano que excluyeron de jurado en caso de “El Chapo” confiesa que tuvo miedo al verlo cara a cara

Confesó que, como él, otros potenciales participantes en el juicio en Nueva York temían represalias contra sus familias por evaluar la prueba contra el presunto exlíder del cartel de Sinaloa

Un hispano, residente en Nueva York, que fue retirado como potencial jurado del caso contra Joaquín “El Chapo” Guzmán confesó en una entrevista con Univision el miedo y la paranoia que lo invadió al pensar que le tocaría evaluar la prueba en el juicio federal contra el presunto exlíder del cartel de Sinaloa.

El hombre, que estuvo entre los últimos 20 o 25 seleccionados para el panel, narró en primera persona el martirio que sufrió ante la posibilidad de que tuviera que juzgar la prueba en el caso federal por narcotráfico contra el mexicano.

En el reportaje publicado este jueves bajo el título “Cómo terminé traumatizado por miedo a juzgar a ‘El Chapo’ Guzmán”, la fuente aseguró que pasó dos noches en vela y sufrió un ataque de ansiedad debido a la posibilidad de ser seleccionado como miembro del grupo.

Dijo que temía que pistoleros del referido cartel lo siguieran para obligarlo a que decidiera a favor de “El Chapo”.

El hispano confesó que, como él, otros potenciales participantes temían represalias contra sus familias, a pesar de que sus nombres no serían divulgados y son escoltados hasta sus casas como parte de las estrictas medidas de seguridad para protegerlos.

“Nos decían que los ‘marshals’ nos iban a llevar y traer a la casa todos los días. Pensaba que, si lo hacían, la gente de mi edificio se iba a enterar. Es imposible mantenerlo totalmente anónimo. Nos dijeron que el juicio podía tardar entre 4 y 6 meses, que sería todos los días, de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Cuando uno se pone a pensar que estarás allá adentro, día tras día; yo sabía que emocionalmente no podía”, expresó sobre el particular.

El entrevistado, que pidió mantenerse en el anonimato por obvias razones, indicó que uno de los momentos que más lo marcó fue cuando se topó cara a cara con El Chapo en la sala del juez Brian Cogan de la Corte Federal del Distrito Este de Brooklyn, donde se realizan los procedimientos.

“La primera vez que vi a ‘El Chapo’ en la corte se me vino a la mente: ‘ay, ya me vio’ (ríe). Estás en la misma sala y cerca de una persona que ha cometido tantos crímenes, que está siendo juzgado en un país extranjero y hablamos el mismo idioma”, dijo a la cadena.

Además relató que su miedo llegó a un punto tan extremo que se imaginó que sería víctima de un ataque masivo en la corte.

“Imaginé que pondrían bombas en la corte, que sería un ataque general, no uno individual, por la seguridad que había. Después pensé en un ataque contra mí, pero lo veía más alejado. Sé que los narcotraficantes tienen ojos en todas partes del mundo. Tienen dinero por cantidad en todos lados y tienen a su gente. Me sentía en una película y decía ‘esto no puede ser’”, describió.

Sus viajes en el Subway de Nueva York también eran insoportables.

“Me daba miedo cuando me iba hacia el tren o en Uber. Pensaba: ‘¿no habrá gente que esté pendiente afuera de la corte tratando de saber quiénes son los que van a quedar como jurado?’. Hasta ese punto no te daban una seguridad personal, entras a la corte como si fueras a trabajar. Es muy fácil que te sigan. Había vigilancia dentro del edificio, en el lobby, al ir al baño, había guardias en todas las esquinas. Pero una vez que sales eres cualquier civil y te sientes vulnerable”, sostuvo el latino que, piensa que por la evidencia y la diversidad en el jurado, declararán culpable al acusado.

El jurado en el caso contra “El Chapo” lleva cuatro días deliberando para intentar llegar a un veredicto; ante la complejidad de lo vertido en corte los 12 miembros del jurado han tenido que pedir copias de algunos testimonios.