Danna García cautiva en Instagram al posar con su hijo Dante en brazos

La protagonista de "Pasión de Gavilanes" habló de su vida como mamá

“Por siempre.. eternamente mi amor infinito.💖💕”, escribió la actriz Danna García. La protagonista de telenovelas se ha dejado ver en una fotografía de estudio junto a su pequeño hijo Dante.

La colombiana ha revelado que la maternidad en un principio fue un tema que llevó preocupación a su vida porque su médico le advirtió sobre las posibles complicaciones que viviría por buscar un embarazo con casi 40 años de edad. Pero su realidad fue diferente y ahora Dante está cerca de cumplir dos años de vida, y según sus palabras es un “niño bello, grande y saludable”.

A través de sus redes sociales la actriz de telenovelas como “Bella Calamidades” y “Pasión de Gavilanes” reflexiona que la maternidad le ha demostrado que ejercer este rol es un trabajo.

“Dante está demasiado inquieto, no me hace caso. No entiende la palabra ‘no’. No he logrado que entienda la palabra ‘no’. Estoy a punto de ir a un psicólogo infantil. Esto es una aventura”, dijo García en declaraciones recogidas por el portal de la revista People en Español.

En los temas del corazón Danna García también está muy contenta en su relación con Iván González. Iván, además de ser el padre de Dante, es un periodista español con el que la colombiana se comprometió desde hace varios años; García reconoce que la única razón por la que no se han casado está en ella, porque lleva posponiendo el matrimonio desde hace mucho tiempo, y ahora, afirma que prefiere ahorrar para otro tipo de eventualidades, ya que “casarse es muy caro”, según sus palabras.

“Yo no he querido en principio hacer mucho (refiriéndose al trabajo) justamente porque el niño está muy pequeño“, dijo la actriz.

En lo profesional la colombiana ha dejado entrever que posiblemente regresa a la pantalla chica con un nuevo proyecto, pero también ha dejado claro a través de las redes sociales que le gustaría que el mundo de las telenovelas retomara esas historias rosas que tanto enamoran a los televidentes. Lo anterior lo manifestó en un post en donde aparece junto al argentino Segundo Cernadas, con quien protagonizó la historia de Bella Calamidades.

