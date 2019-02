Niegan empleo a joven dominicana por tener el pelo rizo

El protocolo de la empresa disponía un cambio en su estilo de cabello, pero ella se negó

Una joven dominicana denunció que le negaron un empleo en un banco de su país por tener el pelo rizo.

Michelle Amarante, de 22 años, relató a medios la decepción que sufrió cuando, como resultado de su rechazo a cambiar el estilo de cabello, recibió una respuesta negativa de la empresa.

La residente de San Francisco de Macorís indicó a Diario Libre que esta pasada semana recibió una llamada para una entrevista de empleo en el área de servicio al cliente de una institución bancaria, cuyo nombre no quiso revelar para no agravar la polémica.

“Cuando me llamaron para la entrevista me hicieron un pequeño test, me pidieron que sacara algunos papeles necesarios para el contrato, me dijeron el horario de oficina, entre otras cosas. Todo iba excelente hasta ese momento; luego recibí una llamada donde se me informó del vestuario y algunas cositas más. Entonces la joven me preguntó: ¿tu siempre usas el pelo así, rizado? Yo le dije que sí, porque mi pelo es rizado y ella me dijo que por protocolo de la empresa debía ponerlo liso”, narró la joven quien lleva, aproximadamente, un año desempleada.

Amarante, que estudia para su licenciatura en Lenguas Modernas,

se siente muy orgullosa de su origen, por lo que no aceptó las condiciones para modificar el estilo de su cabello, y no la llamaron nuevamente.

“Me gustan mis rizos y todavía creo que existen otros lugares que me van a aceptar por mi preparación, por mi entrega al trabajo, por mis deseos de crecer y de servir a otros con lo que hago”, sostuvo.

Sin embargo, es obvio que su caso muestra las divisiones por motivos de raza y el rechazo a la negritud que persiste en la isla caribeña.

En ese sentido, la estudiante hizo un llamado a la “no discriminación”.