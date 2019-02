Dayanara Torres llegó en silla de ruedas a la final de Mira Quién Baila

View this post on Instagram

Hoy en Despierta América 1 🕊 Aunque todavía se me hace difícil hablar de lo que estoy viviendo… Soy fuerte, soy Valiente, soy Guerrera! Y me levantaré de ésta como siempre me he levantado de todas… más fuerte que nunca! 🕊 I am Strong, I am Fearless, I am a Warrior… I will stand up again as I have done every single time… STRONGER than ever! . #TakeCareOfYourself #Guerrera #Valiente #MasFuerte #Stronger #FuckCancer