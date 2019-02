Borja Voces en medio de la ‘Ruta del Agradecimiento’ se confiesa: “Yo le debo todo a ‘Primer Impacto'”

"...es la definición de 'sueño cumplido'"

Borja Voces apenas tiene 4 años dentro de ‘Primer Impacto’, sin embargo, ha crecido tanto y ha calado tan hondo en el corazón del público, que parece que formara parte del comienzo del show hace 25 años, cuando él aun ni empezaba la escuela.

Borja es uno de los favoritos de la gente y por el que más preguntan en cada ciudad que está visitando el show con la llamada, ‘Ruta del Agradecimiento’, donde Pamela Silva-Conde, Michelle Galván, Jackie Guerrido, Tony Dandrades, Jomari Goyso y el propio Voces van a diferentes ciudades a convivir con su público.

Ya estuvieron el lunes en Santo Domingo, hoy visitarán Houston, y así toda la semana, en donde el jueves 14 de febrero, desde Los Angeles harán su programa especial para festejar que ese día, pero hace 25 años, nacía ‘Primer Impacto’.

En exclusiva hablamos con Borja que nos cuenta cómo se siente de formar parte de este equipo ganador de las tardes de Univision y qué están preparando.

Pregunta : De todos el equipo eres quien suele estar más cerca de la gente por tus entrevistas e historias, ¿qué significa para ti este compartir con el público?

Borja Voces: Soy el que menos tiempo lleva en el show, solo 4 años, pero sí he salido a compartir con la calle y ha hacer historias, y me he dado cuenta de algo, de que independientemente de la personas que formamos parte del show, lo que tiene ‘Primer Impacto’, y lo que lo hace especial, diferente, es que la gente siente que estamos con ellos, es la cercanía del show. Quieren el show y se identifican, es uno de los pocos programas hispanos que no solo da información, sino que le agrega un punto de cercanía, de pasión, de tocar a nuestro entrevistado, apapacharle y estar con ellos en el dolor y la alegría.

P: ¿Qué te sorprende a ti del público cuando compartes con ellos?

B.V.: Las historias, me sorprende mucho como al gente recuerda historias que han visto, y las generaciones, estas personas que te dicen que sus abuelitos veía ‘Primer Impacto’, su mamá y que ahora ella le ve. Es un programa que une generaciones… La jovencita le ve porque hablamos de redes sociales, porque hacemos denuncias y tenemos videos que son fuertes; la madre lo ve porque tiene nostalgia o le dicen cosas de como educar a sus hijos y le dan información de migración; las abuelitas llevan años viéndole, con Myrka Dellanos y María Celeste Arrarás, y esa herencia hace que aunque cambien presentadores y reporteros, y la marca siga.

P: Además de verlos, al público le gusta saber qué pasa entre ustedes, ¿cómo son esos viajes en equipo?

B.V.: Es mucho trabajo, porque viajamos en autobús… En las rutas largas, como Miami a Houston, ahí si vamos en avión, pero de Houston a Dallas vamos en autobús, el equipo técnico tienen un súper trabajo porque es muy valiente hacer un show en vivo 5 días, montan, desmontan y así… Cuando acabamos los shows, nosotros hacemos un pequeño saludo con la gente y todo ese cariño, cómo se emocionan, cómo nos cuentan sus historias, agradecen que estés en su ciudad, eso es lo que te da fuerza para seguir porque de eso se trata ‘Primer Impacto’, de nunca perder la fuerza con la gente que nos elige cada día.

P: Ustedes están festejando esto 25 años de historia, pero hace algunas semanas tú también hiciste historia siendo el segundo presentador masculino que tuvo el show como conductor, ¿cómo lo viviste?

B.V.: En la parte profesional es hacer un show de una hora, un poco más largo que Edición Digital, no tiene mayor dificultad. Pero si me preguntas a nivel emocional, sin duda va a ser uno de los días más especiales que voy a vivir en mi carrera profesional y en mi vida, haga lo que haga, porque para mí sentarme en esa silla o solamente era dar un paso más en mi carrera, sino que es la definición de ‘sueño cumplido’. Cuando yo llegué hace 4 años, que estaba Bárbara Bermudo y Pamela, y yo me sentaba con muchísima humildad, con muchísimo miedo y expectativa de lo que pudiera pasar en mi carrera. Yo le debo todo a ‘Primer Impacto’, después yo he presentado Latin Grammy, Premios Lo Nuestro, Juventud, La Edición Digital, todos mis crecimientos, todos mis logros, el cariño de la gente, todo es ‘Primer Impacto’, por eso para mí no era solo un paso en mi carrera, sino que emocionalmente fue una experiencia maravillosa, espero que se repita, y fue muy emocionante poder sentarme en esa mesa tan establecida… No se me va a olvidar jamás.

P: ¿Qué vamos a ver en esta semana de ‘La Ruta del Agradecimiento’?

B.V.: Esta semana de ruta vamos a estar haciendo historias nuevas, Tony Dandrades ha preparado una historia de cada ciudad donde vamos a ir. Pamela y Michelle las presentadoras, Jomari Goyso va a estar haciendo make over que es lo que a él lo ha hecho famoso también, va a estar Jackie y yo. Se sube en la ruta Sebastián Yatra y muchos artistas que son sorpresa. Pero sí tienen que estar muy pendientes porque el jueves, que es el día de Los Angeles, es nuestro aniversario y ese día será un programa muy especial, y va a suceder algo que nunca antes ha pasado.

Vamos a tener una sorpresa que nunca antes se ha visto y ahí si que la gente quedará asombrada, creo que por el cariño y por la esencia de PI que se ha conseguido, era medio difícil por temas de empresa pero lo hemos conseguido y va a ser muy bonito. Vamos a repasar las mejores exclusivas y vamos a tener dos entrevistas con Alberto y Joao, los dos hijos de Juan Gabriel que hace mucho que no dan declaraciones, y va a contar porqué se han retirado de las redes sociales, y si su padre está vivo o no, lo que ellos piensan. Estamos trabajando mucho, con mucho amor, con muchas ilusión de estar en la calle y ver, tocar y besar a cada una de las personas.

‘Primer Impacto’ estará el martes en ‘Discovery Green’ en Houston, Texas. El miércoles 13 en The Summit in Grand Prairie en Dallas, Texas. El jueves se trasladan a Los Angeles, California donde harán el show en Mariachi Plaza. Y el viernes cierran esta semana en San Diego, California en Chicano Park en Barrio Logan.