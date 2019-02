Opiniones divididas entre hispanos tras culpabilidad de “El Chapo”

Aunque el sentir general dejó ver que la decisión del jurado era esperada, otros la criticaron y hasta defendieron al capo

Horas después de conocerse que el jurado del caso de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán Loera, declaró culpable al mexicano de los delitos de narcotráfico que se le imputaban, hispanos de la Gran Manzana se manifestaron sobre la decisión. Aunque la mayoría de latinos consultados por El Diario coincidió en que el anuncio de culpabilidad en la Corte Federal de Brooklyn se esperaba, no faltaron quienes manifestaron su apoyo y hasta admiración por el narcotraficante, asegurando que guardaban las esperanzas de que fuera declarado inocente.

Y aunque estos hispanos no tuvieron inconveniente en manifestar sus opiniones públicamente, otros confesaron que a pesar de saber que ‘El Chapo’ tal vez permanecerá el resto de su vida tras las rejas, preferían no emitir comentarios por temor a represalias. Incluso algunos pidieron la pena de muerte para el traficante, pero prefirieron el anonimato a la hora de opinar.

Armando López. Mexicano de 43 años. Dueño de un negocio

“La verdad ya se esperaba que lo declararan culpable por todo lo que hizo. Fueron muchas las cosas por las que lo acusaban que se sabía que era imposible que lo fueran a declarar inocente, pero creo que como se ha generado toda una cultura de apoyo a esa gente, incluso con la música, todavía hay muchos que lo ven como un ídolo y por eso esperaban que saliera libre”.

Benito Flores. Mexicano de 34 años. Trabajador

“Me parece injusto que ese jurado haya declarado culpable al ‘Chapo’ porque ellos en realidad no saben si todas las cosas de lo que acusaban eran verdad. ‘El Chapo’ ayudó a muchas personas, ayudaba a los pobres y creo que por eso deberían haberle dado una oportunidad y dejarlo libre. Y a los que mandó a matar fue porque le debían”.

Sandra Castillo. Hondureña de 65 años. Limpiadora

“Claro que está bien que lo hayan condenado, porque eso de la droga es un gran crimen y no se puede quedar así no más. Pero creo que le deberían dar una condena que no se vaya a morir allá, porque si le dan 50 años, nunca va a salir, aunque igual con todo el dinero que tiene se le va a hacer más fácil estar adentro o afuera”.

Antonio García. Mexicano, de 36 años. Jornalero

“Yo no sé si debieron haberlo declarado culpable o inocente, yo no sé. Uno no sabe si todo lo que dicen que él hizo, lo hizo o no. Ahí la verdad no sé. Pero él era bueno con muchas personas pobres. Él ayudó a mucha gente de Guatemala que se cruzaba y que era pobre. Les daba mucho a los pobres”.