Lucinda Grange: Anatomía de las ciudades

Una muestra de las expediciones 'ilegales' de la famosa fotógrafa

Desafía las alturas en busca de ángulos de vértigo, vistas a vuelo de pájaro de las ciudades, que fascinan e intimidan porque advertimos la precariedad con la que han sido tomadas, arriesgando en ocasiones la vida —aunque ella afirme lo contrario.

La fotógrafa británica Lucinda Grange, proviene de esa subcultura de escaladores urbanos que han invadido las redes sociales con ‘hashtags’ virales como #ontheroofs, #rooftop, #urbanextreme o #viewfromabove a través de los cuales los menos atrevidos vivimos “vicariamente” sus expediciones prohibidas.

“City Cross-Section”, su exhibición en la galería Lyle O. Reitzel de Manhattan, es el resumen de más de una década de expediciones “ilegales”, en las que la adrenalina y el arte corren de la mano, y al mismo tiempo una radiografía del lado oculto de las ciudades con esa estética entre steampunk y post apocalíptica.

En la muestra, la fotógrafa urbana, quien a menudo es protagonista de sus obras, exhibe un tríptico y cinco dípticos, en los que realiza un corte transversal a algunas de las edificaciones más icónicas del mundo, como el Manhattan Bridge, el ayuntamiento de Nueva York, el Hellgate Bridge, la Catedral de Notre Dame, en París, la Sagrada Familia en Barcelona, y el Tiergarten berlinés, revelando su topografía desde diferentes niveles. Uno de estos fotomontajes muestra parte del sistema de túneles y carreteras subterráneas construidos por los nazis, y cerrados desde entonces al público, que pasa por debajo de la puerta de Brandeburgo en Berlín.

En una serie de piezas independientes, como ‘Going it Alone (Is Impossible Without The Light Your Friends Shine On You)’, de 2017, desciende a los intestinos de la ciudad, y solo vemos su silueta de superheroína a contraluz, recorriendo túneles y pasadizos abandonados. El título, además de un memento a esas aventuras colaborativas, tiene un mensaje inspirador: ‘Ir solo es (imposible sin la luz que tus amigos hacen brillar en ti)’.

‘There is a Light at the end of Every Tunnel’ (2014) es la única impresión sobre tela, y es acertada la decisión, dada la perspectiva cubista de esta encrucijada subterranea que la convierte en una pieza de características muy pictóricas, una suerte de abstracción geométrica.

Es justo destacar el dominio de la perspectiva que exhiben todas sus obras, con esos puntos de fuga que dan a la fotografía una sensación de infinita profundidad. Las fotografías de Lucinda Grange son abismos que invitan a asomamos con vértigo y fascinación.

En detalle:

Qué: Exhibición fotográfica “City Cross-Section”

Dónde: Lyle O. Reitzel NY. 139 Eldridge St, New York, NY 10002

Cuándo: De miércoles a domingo, de 12:00 pm a 6:00 pm, hasta el 28 de febrero.