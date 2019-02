Aristemo: Televisa prepara serie con pareja gay de ‘Mi marido tiene más familia’

View this post on Instagram

¿Están listos? . Vive con nosotros la experiencia de #AristemoElMusical junto a Aris, Temo, Polita, Daniela, Dave, Julio, Lupita, Pati y la psicóloga Silvia Olmedo. . Fechas confirmadas CDMX: 20 de febrero 5:00pm y 8:00pm 7 de marzo 5:00pm y 8:00pm (Pronto a la venta) 14 de marzo 5:00pm y 8:00pm Los esperamos en el teatro Centenario Coyoacán. Entradas a la venta en www.ticketmaster.com.mx . @lauravignatti @gabyplatas @emilio.marcos @joaquin.bondoni @allissonmia_coronado @emivazquezoficial @ruygaytanjr @silviaolmedo