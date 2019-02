Trump prepara su primer “veto” si el Congreso aprueba bloquear su emergencia nacional

El presidente Donald Trump estaría preparado para desatar otra batalla frontal contra el Congreso si el cuerpo legislativo decide frenar sus planes migratorios.

Así lo dejó claro este domingo el asesor principal de la Casa Blanca, Stephen Miller, al señalar que Trump emitirá un veto si los legisladores aprueban una medida para bloquear su declaración de emergencia nacional, la cual asegura el financiamiento del muro fronterizo.

“Obviamente, el presidente protegerá su declaración de emergencia nacional”, dijo Miller en “Fox New Sunday”.

Cuando se le preguntó si eso significaba que Trump estaba preparado para vetar al Congreso, Miller reiteró que Trump “va a proteger su resolución de emergencia nacional, garantizada”.

Chris asks Stephen Miller if Trump would veto a resolution of disapproval #FNS pic.twitter.com/KdEfyIDXJb

— FoxNewsSunday (@FoxNewsSunday) February 17, 2019