Dayanara Torres habla sobre su lucha contra el cáncer

Finding my Angels along the way 👼🏻 Dios sabe lo que hace… Ha sido un extraordinario placer haber conocido a mis compañeros en esta jornada… 🕊 Casper, a year ago you said to me: "My hats off to you"… Today I say the same to you… 🎩 . I have never felt so LOVED, protected & supported through out my toughest weeks & everything happening to me & to my heart! You are a beautiful soul & you have an amazing loving heart. My respects to you & to your professionalism. #Respect #Friendship #FloatingInTheAir #Cargada #AlHombro #Profesional #Phase10 #ProfesionalDancer #AllHeart #PicaFlor #gentleman #caballero 👇🏻✨👇🏻✨👇🏻✨👇🏻✨👇🏻✨👇🏻✨ Estoy usando silla de rueda, tengo 77 puntos detrás de mi rodilla donde me removieron el lunar y área afectada y también otros puntos en la parte superior de mi muslo donde me removieron 2 ganglios malignos… el tratamiento comienza en una semana… en otras palabras… no puedo caminar. #SomePeople 🤦🏻‍♀️ 💐🌺🌼🌸🌻🌷🌸🌻🌺💐 . . . . . #Repost @walutv ・・・ #lomáximo #detrásdecámaras #amistad @beaucaspersmart ayuda a @dayanarapr #cargándola #mqb #miraquienbaila #caspersmart #dayanara #dayanaratorres ❤️❤️