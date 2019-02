‘No te inyectes los labios’: Las feas críticas a Chiquis Rivera en Instagram

La cantante despertó la polémica por esta foto en donde se le ven sus labios más carnosos

Chiquis Rivera ha recibido duras críticas por una publicación reciente en Instagram en donde se le ven los labios más carnosos que nunca. La intérprete de “La Malquerida” se ha convertido en una “influencer” de belleza en las redes sociales y ha desatado la polémica entre sus seguidores.

“Ya para de ponerte tanta cosa en esos labios por Dios”, un usuario comentó. “Ay no Dios mío, los labios parecen c*** con hemorroides, te pasas”, escribió otro de sus detractores. “¿Por qué te intectaste tanto los labios”, otro usuario preguntó.

“Eres muy bonita pero creo que te hiciste más grande los labios y eso no va contigo”, se pudo leer entre los comentarios. “Ya no te inyectes tus labios, se ven enormes. No necesitas hacer eso, se más natural”, sugirió otra persona.

“Oh no, ya no inyectes los labios, no”, otra persona escribió. “Chiquis, tú eres linda no necesitas ponerte tanta cosa en tus labios”, otro usuario contestó.

Aunque no todos los comentarios fueron negativos y a muchos les gustó como se le ve la boca a la cantante.

“Mi amor, te quiero dar un beso en esos labios ricos”, escribió un admirador. “Que hermosos labios”, otro de sus fans comentó. “Lo que más me gusta de ti, tus labios”, también se pudo leer entre los comentarios. “Esos labios carnosos me gustan…”, otro seguidor escribió antes de hacer volar su imaginación sexual.